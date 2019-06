MIAMI

, 28 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Dos de los mejores y mas populares artistas en el mundo, J Balvin y Bad Bunny, deleitaron a los fans durante la medianoche de hoy con el lanzamiento global sorpresa de su álbum, "OASIS". Este nuevo lanzamiento de ocho canciones (con participaciones especiales de Mr. Eazi y Marciano Cantero de Enanitos Verdes) llega junto al lanzamiento simultáneo del video del primer sencillo " Qué Pretendes ".

A medida que el sonido distintivo de la música urbana ha ido creciendo en todo el mundo, un factor único ha sido el fuerte apoyo y las continuas colaboraciones creativas, en contraposición a la rivalidad musical, que se han desarrollado entre algunos de los principales artistas del género.es especialmente evidente en el vínculo de casi hermandad que se ha formado entre estos dos artistas de costas caribeñas opuestas. El 'Embajador Global del Reggaetón' dey el 'Líder de la Explosión de la Música Trap Latina' de, J Balvin y Bad Bunny, han estado a la vanguardia cuando se habla de promoción de la música latina logrando un éxito sin precedentes. Ahora, sus amigos cercanos José y Benito han unido sus fuerzas para "hacer historia con un flujo caribeño fresco" en un álbum único que lleva a los fans a un Oasis de música perfecto este verano.

"Oasis es un disco trascendental y refrescante; viene a tu rescate, a darte un alivio. Un oasis te suple lo que necesitas y te ayuda a encontrar lo que te falta espiritualmente; esto es lo que representa este álbum. Hemos estado trabajando en el durante mucho tiempo, y finalmente, encontramos su momento perfecto. Trabajar con J Balvin ha sido, sin duda, una experiencia sin igual, siempre lo he admirado y respetado mucho y hemos tenido una excelente vibra a lo largo de todo este proceso". - Bad Bunny

"Estoy orgulloso de decir, yo amo a Bad Bunny; siempre parece que estamos en la misma onda, ya que a él le gusta lo que a mí me gusta. También se trata de celebrar nuestra cultura, sin dejar de ser humilde. Trabajar de nuevo con Benito ha sido una de mis mayores alegrías musicales. Tengo la bendición de no sólo llamarlo mi hermano, sino que ahora soy socio en un álbum que incluso se ha convertido en un Oasis personal. He estado viajando por todo el mundo en los últimos meses, y cada vez que comienza a sentirse abrumador, he podido escuchar los temas que creamos, e instantáneamente me transporto 'a casa' a nuestro propio pequeño paraíso musical. Estoy muy contento de que haya llegado el momento en el que los fans puedan compartir con nosotros esta nueva vibra". - J Balvin

J BALVIN &BAD BUNNY's "OASIS" – Tracklist 1. MOJAITA 5. LA CANCIÓN 2. YO LE LLEGO 6. UN PESO Feat. Marciano Cantero de Enanitos Verdes 3. CUIDAO POR AHÍ 7. ODIO 4. QUE PRETENDES 8. COMO UN BEBÉ Feat. Mr. EAZI

Acerca de J Balvin

New York Times

Declarado el "Embajador Global del Reggaetón" por el, J Balvin es ahora uno de los mejores artistas en el mundo (actualmente #2 YouTube, #2 Spotify), sin importar el idioma que hables, y ha desarrollado una legión de fans representados por más de 60 millones de seguidores en las redes sociales. Igualmente, aclamado por Billboard como "el acto más grande que ha irrumpido dentro de la música latina en muchos años" y Pitchfork como, "la cara del reggaetón moderno", J Balvin está liderando una segunda generación de estrellas de la música urbana impulsando a la música latina al escenario global. Simultáneamente, Balvin se ha convertido en el icono cultural más fuerte de la música latina tanto para la comunidad de la moda como para la del arte pop, es uno de los colaboradores más solicitados de la industria de la música y uno de los principales intérpretes de festivales a nivel mundial.

Originario de Medellín, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin desarrolló un estilo musical propio que rinde reverencia a la primera ola de estrellas del reggaetón de Puerto Rico, a la vez que fusiona influencias más amplias del hip-hop, el pop, la música dance y los innovadores ritmos globales. Entre su álbum debut LA FAMILA, su sucesor multi-platino ENERGIA y varios sencillos históricos como "Mi Gente", "Safari", "Ginza" y otros, J Balvin ha ganado tres Latin Grammy, numerosos premios Billboard a la Música Latina, ha logrado el récord mundial Guinness por tener un sencillo Latino como solista en la posición #1 durante la mayor cantidad de tiempo y ha recopilado más de veinte mil millones de visitas en YouTube. Durante su carrera, Balvin ha trabajado con artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Pharrell Williams, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ariana Grande, Camila Cabello, David Guetta, Juanes, Nicky Jam, Diplo/Major Lazer, Selena Gomez, Sean Paul, Anitta, Skrillex, Liam Payne, French Montana, Wisin &Yandel, y Ozuna, entre otros.

El álbum más reciente de J Balvin, VIBRAS, debutó en el puesto #1 y dio origen a la gira más elogiada de la música latina de 2018, y fue aclamado por la revista TIME. Rolling Stone, Billboard y muchos más dijeron que era: "Uno de los Mejores Álbumes del 2018" - impulsando a la estrella colombiana a ocupar el primer lugar en los rankings globales de YouTube y Spotify. Este año ya ha visto a J Balvin actuar en el segmento de apertura de los Premios GRAMMY, fue nombrado "Artista del Año" por Premios Lo Nuestro por tercer año consecutivo, logro por la13 vez ocupar la posición #1 en la lista de Billboard por su himno de género "Reggaetón", y se convirtió en el primer artista masculino de música latina en lanzar su propia línea de moda junto con GUESS, la colección "VIBRAS". Como principal representante de la música latina en la programación de los festivales mundiales de este año, J. Balvin ya ha sido nombrado el primer artista de música latina en encabezar el Lollapalooza, y acaba de entregar el primer set de reggaetón de la historia en el escenario principal de Coachella. Su producción de arte pop fue elogiada por la revista Variety como: "uno de los sets más llamativos y elaborados que se han inmortalizado en el escenario del festival... un logro monumental - uno de los más grandes que Coachella ha visto jamás". Esta misma producción única formara parte de la tan esperada gira Arcoiris que J Balvin estará lanzando este otoño en los Estados Unidos.

Acerca de Bad Bunny

Bad Bunny, originario de Puerto Rico, es más reconocido por sus explosivas e infecciosas canciones de la música Trap. La revista Rolling Stone lo nombró "El hombre de los cuatro billones de streams liderando la explosión de la música Trap latina". Este talentoso artista ha demostrado su abrumador poder, influencia y demanda con conciertos completamente agotados durante sus dos giras principales, "La Nueva Religión Tour" y el "X 100PRE Tour", por toda Europa, América Latina y los Estados Unidos. Su inconfundible voz y ritmo lo han llevado al mercado general, cautivando al publico con su participación en "I Like It" (Me Gusta) junto a Cardi B y J Balvin, que alcanzó el puesto #1 en la lista de los Hot 100 de Billboard. Además, su exitosa colaboración con Drake en "Mia", formo parte de su álbum "X 100PRE" que se ha mantenido en los primeros puestos de las listas de Billboard como "Mejor Album Latino" y " Mejor Álbum de Ritmos Latinos " durante 21 semanas consecutivas. Ha ganado varios premios y ha sido nominado al iHeart Radio Music Award, MTV VMA's, Latin AMAs, Latin GRAMMYs, ¡y E! People Choice Awards. Además, Bad Bunny celebró haber sido el rostro de la portada de la revista FADER, donde el artista cuenta con un reportaje que resume a la perfección su historia y lo introduce adecuadamente al mercado estadounidense como la superestrella de la música Trap latina en la que se ha convertido. También añadió otro gran logro a su libro de elogios al aparecer en la portada de la revista COMPLEX, junto con J Balvin. Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que dos artistas de música urbana latina aparecen en la portada, mostrando el alcance de Bad Bunny en todo el mundo, rompiendo las fronteras culturales y las barreras del idioma y trascendiendo en el mercado estadounidense como un artista urbano. Como resultado, las puertas de los medios de comunicación del mercado general se han abierto para él, lo que lo llevó a aparecer en la portada de otras revistas prominentes como Interview Magazine, Paper Magazine,Galore Magazine y GQ Magazine. Actualmente, Bad Bunny tiene miles de millones de visitas en YouTube y un abrumador número de visitas en otras plataformas digitales como Apple Music y Spotify, lo que lo convierte en uno de los mejores artistas urbanos latinos del momento y uno de los pioneros del movimiento Trap latino.

