JAC Motors incrementa las ventas del mes de septiembre en un 41 % interanual

HEFEI, China

, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- JAC Motors anunció haber vendido 45.000 vehículos en el mes de septiembre, lo que significa un incremento interanual del 41,4 %. Entre enero y septiembre, las ventas acumuladas alcanzaron las 333.000 unidades, lo que significó un incremento interanual del 3,7 %, siendo este un comportamiento positivo de las ventas acumuladas interanuales.

En términos de categorías, JAC vendió 28.000 unidades de vehículos comerciales durante el mes de septiembre, un crecimiento interanual del 58,8 %. Por su parte, las ventas acumuladas alcanzaron las 213.000 unidades, un incremento interanual que siguió creciendo para llegar al 18,4 %. Entre estas, 21.000 unidades de los LCV vendidas en septiembre representaron un incremento interanual del 49,1 %, mientras que en el caso de los HCV el incremento interanual fue del 127,1 % con 5.000 unidades adicionales vendidas durante el mes, lo que da continuidad al rápido crecimiento de esta línea. Asimismo, las ventas acumuladas de los HCV a septiembre de este año llegaron a 42.000 unidades, un crecimiento del 47,2 % interanual.

Con respecto a vehículos de pasajeros, JAC vendió 16.000 unidades en el mes de septiembre, un crecimiento intermensual del 19,5 % e interanual del 19,9 %, con lo que para ambas tasas el crecimiento se duplicó, y en el caso de la cifra intermensual, por segundo mes consecutivo. Con esto, el mercado continúa mostrando un buen comportamiento. Entre los vehículos de esta línea, las ventas de SUV llegaron a 9.326 unidades durante el mes, un crecimiento intermensual de 2,2 % e interanual de 15,7 %. El segmento de automóviles también está ganando reconocimiento por parte de los consumidores y las ventas siguen creciendo tanto en su tasa interanual como intermensual. En el informe "China Automotive Residual Value Research Report", presentado por China Automotive Finance and Residual Value Research Committee en septiembre, el modelo insignia de JAC, J7, resultó doblemente ganador por concepto del valor residual a 1 año y el valor residual a 3 años en el segmento de vehículos compactos de chasis largo entre las marcas chinas.

El JS8 hizo su debut en el Salón del Automóvil de Pekín, ampliando así el portafolio de vehículos de pasajeros del Grupo JAC y dando pie a una nueva era de acercamiento a los estándares de VW, así como de compartir el nuevo valor creado por los estándares internacionales. Con las nuevas plataformas modulares como base, durante los próximos años el Grupo JAC estará introduciendo varios modelos nuevos como la X5, una SUV compacta básica, la SUV S811 categoría A, el VEB SUV X811 categoría A, la SUV categoría A+, un nuevo sedán de tamaño mediano, así como diferentes mejoras a modelos actuales. Con el fin de satisfacer las necesidades cada vez más personalizadas de los clientes y potenciar el negocio y la actualización de JAC, la compañía está conformando una matriz de productos cada vez más completa.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1372984/JAC_MOTORS.jpg

FUENTE JAC MOTORS