PARÍS, 28 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Viktor&olf se complace en anunciar que el cantautorserá la cara de su nueva fragancia masculina, que se lanzará en todo el mundo a partir del 26 de enero de 2019.

Con una estética provocadora y melancólica que complementa su talento, este artista emergente representa la masculinidad juvenil del perfume para hombres Viktor&olf, que pronto se revelará, logrando un equilibrio entre fuerza y virilidad, elegancia y sensualidad, humor y autoconciencia.

A través de palabras sinceras y su música, a los 21, Jacob Whitesides ha conseguido tener éxito en la industria. Con una voz potente y un sentido de independencia instintivo de la Generación Z, este joven cantautor crea una adicción entre sus fans: dar al público la oportunidad de conocerlo a él y a su arte de cerca y de forma muy personal. Tanto on line, con una interacción diaria "sin filtro" con sus aproximadamente 6 millones de seguidores sociales como durante los conciertos, reinventa constantemente para sus fans en espectáculos íntimos e inolvidables en directo.

Un intérprete cuyo poder radica en crear deseo tanto en el público masculino como femenino. Ahora, aporta su masculinidad esculpida y su aspecto de intensidad para protagonizar el poder seductor de la nueva fragancia masculina de Viktor&olf.

"Con nuestra nueva fragancia para hombres, queremos mostrar el poder del perfume y seguir jugando con los opuestos, que es tan innato en nuestro ADN. La atracción y energía fresca de Jacob, así como su sensual y misteriosa masculinidad, lo han convertido en una combinación natural para nosotros. " Viktor Horsting y Rolf Snoeren.

"Estamos encantados de trabajar con Jacob para el próximo perfume masculino de Viktor&olf. Es una persona influyente en lo digital, que redefine la forma en que los artistas comparten con su público. Su magnetismo y modernidad lo hacen perfecto para protagonizar la masculinidad sensual, provocadora y picante de este nuevo perfume". Guillaume de Lesquen, Director General Internacional, Diseñador de Perfumes de Marca.

"Fue todo un honor que me contactara Viktor&olf - ¡fue un gran momento para mí! Me parece increíble el compromiso de los diseñadores de dar vida a su visión artística para el nuevo perfume, en el que me veo reflejado cuando trabajo en mi música, en una gira o en un vídeo".Jacob Whitesides.

Un artista que seguir, tanto en Spotify como en Pandora, con 3 EP's, 1 Álbum e innumerables singles a su nombre, Jacob Whitesides se está preparando para lanzar su nueva música tan esperada a principios de 2019.

