JSSI da la bienvenida a Francisco Zozaya como nuevo presidente para América Latina y vicepresidente senior de Desarrollo y Estrategia de Negocios

CHICAGO

Francisco Zozaya

, 14 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Jet Support Services, Inc. (JSSI), el principal proveedor independiente de servicios financieros y de apoyo de mantenimiento para la industria de la aviación, designó a, experimentado en la aviación de negocios, en el nuevo puesto de presidente de JSSI Latin America. Zozaya será también vicepresidente senior de Desarrollo y Estrategia de Negocios de JSSI Corporate.

Neil W. Book

"Hace muchos años que tengo el placer de trabajar con Francisco. En su función en ALE, fue cliente y socio de JSSI. Pude ver su importante contribución para llevar sus negocios a nuevas alturas y sé que puede ayudarnos a lograr lo mismo con los nuestros. Tiene una profunda comprensión de la industria de la aviación comercial, así como una reputación excepcional que va mucho más allá de América Latina. Confío en que la ética de trabajo, la creatividad, el sistema de valores y la capacidad de liderazgo de Francisco tendrán un impacto significativo en nuestro éxito en América Latina y el mundo. Estoy feliz de darle la bienvenida al equipo de JSSI", declaró, presidente y director ejecutivo de JSSI.

Zozaya dirigirá todas las actividades de JSSI en América Latina y supervisará el programa global JSSI Alliance Program y el JSSI Marketplace. El JSSI Alliance Program, presentado en 2013, es un marco de múltiples niveles para trabajar con miembros calificados con miras a ofrecer mayor valor a los clientes actuales y expandir el alcance y las ofertas de JSSI a nuevos clientes.

Antes de incorporarse a JSSI, Zozaya pasó más de una década como director de usados de Aerolíneas Ejecutivas (ALE), donde gestionó las ventas de aeronaves usadas y la unidad de negocios de adquisiciones. Creó una extensa red dentro de las comunidades de agentes y finanzas de la aviación global, y con fabricantes de equipos originales y servicios de mantenimiento, reparación y supervisión, y facilitó alianzas clave de la industria para la compañía de aviación de negocios más grande de América Latina. Zozaya se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

"Esta es una gran oportunidad para trabajar con el muy talentoso equipo de profesionales de la industria de JSSI", dice Zozaya. "Como socio comercial y cliente de JSSI durante mucho tiempo, he podido observar la posición única de la compañía en el mercado hace ya varios años. Independientemente del modelo y la marca de la aeronave o el motor, los clientes se benefician con un punto de contacto único y una serie incomparable de productos y servicios técnicos y financieros".

Y agrega: "He experimentado personalmente los beneficios de este servicio y siempre me he sentido impresionado por el alto nivel de confianza que JSSI ha alcanzado en toda la industria. No podría haber un momento más estimulante para sumarme y aplicar mi experiencia para seguir mejorando el servicio y el apoyo a los clientes de JSSI en América Latina y sus socios comerciales en todo el mundo".

Acerca de Jet Support Services, Inc.

Durante casi 30 años, Jet Support Services, Inc. (JSSI) ha sido el principal proveedor independiente de programas de mantenimiento para la industria de la aviación, cubriendo prácticamente todas las marcas y modelos de aeronaves, motores y unidades de potencia auxiliar. JSSI ofrece a sus clientes programas y herramientas financieras integrales, flexibles y asequibles para gestionar los costos de operación y mantenimiento, a menudo imprevisibles, de aviones a reacción, turbohélices y helicópteros comerciales y de negocios. Como creador del revolucionario programa Tip-to-Tail®, JSSI es el único proveedor individual de este servicio registrado. JSSI atiende a clientes de todo el mundo y gestiona servicios de mantenimiento a través de su infraestructura mundial de asesores técnicos certificados.

Otros servicios de JSSI son JSSI Parts, Jet Engine Leasing, JSSI Advisory Services y Conklin &de Decker. Para más información, visite jetsupport.com.

