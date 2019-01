Juégueselo todo a "FOR THE LOVE OF IT™" con Pepsi®- PEPSI PRESENTA UN NUEVO ESLOGAN INTERNACIONAL EN TODA SU MARCA -- COLABORACIÓN MUSICAL CON NOW UNITED DE SIMON FULLER -

Nueva York

PURCHASE,, 8 de enero de 2019 /PRNewswire/ --– Pepsi, la icónica marca de bebidas del entretenimiento pop, presenta hoy una nueva plataforma de marketing y un eslogan en toda su marca:Durante todo el año, más de 100 países del mundo darán a conocer una serie de contenidos distintivos FOR THE LOVE OF IT que promueven la bebida cola de la generación de hoy.

Roberto Rios

dicevicepresidente senior de Marketing, Global Beverage Group, PepsiCo

Hace décadas que la música está en el corazón de Pepsi, y FOR THE LOVE OF IT se propone continuar esta tradición e inspirar a la generación musical de hoy para que viva su pasión. En 2019, Pepsi vuelve a unir fuerzas con Simon Fuller, leyenda de la industria de la música, en su más reciente emprendimiento de vanguardia, el grupo pop Now United. Desde China hasta Brasil y desde Rusia hasta la India, Now United es un nuevo concepto pop con 14 cantantes y bailarines de otros tantos países, y con millones de seguidores en las redes sociales. Las ascendentes estrellas de Now United grabarán un jingle de Pepsi renovado y un nuevo musical mnemónico, que sonarán como el latido de FOR THE LOVE OF IT en toda la marca.

Con la escala y la potencia global de Pepsi, la marca ofrece al talento emergente un escenario global para difundir sus historias, compartir su arte y conectarse con fans actuales y nuevos. Durante todo el año, mientras Now United recorre el mundo, Pepsi creará experiencias y contenidos asombrosos con el grupo y sus fans.

"Pepsi tiene incomparables antecedentes apoyando a nuevos talentos musicales, como lo hicieron cuando trabajamos juntos por primera vez con Spice Girls, y otra vez ahora, con Now United. Su campaña FOR THE LOVE OF IT refleja muchos de los valores positivos presentes en Now United y sé que será una inspiración para el grupo y le permitirá abrazar sus pasiones como nunca antes, así como también a sus fans de todo el mundo", agrega Fuller.

Durante todo 2019, la nueva identidad visual y el jingle de FOR THE LOVE OF IT cobrarán vida mediante expresivos empaques de diseño, arte exterior disruptivo y potentes comerciales y contenidos digitales específicos de cada una de las ofertas de la marca, celebrando el pop y el burbujeo de la gaseosa cola como nunca antes.

Súmate a la conversación en línea con #FORTHELOVEOFIT.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Lee.Rothchild@pepsico.com

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan los productos de PepsiCo mil millones de veces por día en más de 200 países y territorios en el mundo entero. PepsiCo generó aproximadamente US$ 63.000 millones en ingresos netos en 2017, impulsados por una cartera complementaria de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos de PepsiCo comprende una amplia gama de deliciosos alimentos y bebidas con 22 marcas que generan más de US$ 1.000 millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

En el corazón de PepsiCo se encuentra el concepto de Performance with Purpose (Desempeño con Propósito), que es nuestra convicción fundamental de que el éxito de nuestra compañía está vinculado de manera intrínseca a la sustentabilidad del mundo que nos rodea. Creemos que mejorar continuamente los productos que vendemos, operar de modo responsable para proteger nuestro planeta y empoderar a las personas de todo el mundo es lo que permite a PepsiCo llevar adelante una compañía mundial exitosa que crea valor a largo plazo para la sociedad y para nuestros accionistas. Para más información, visite www.pepsico.com.

