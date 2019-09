Kat Von D Beauty lanza NUEVA base de maquillaje vegana liviana tono medio con la cantante Jhené Aiko como la imagen global de la campañaPR Newswire

SAN FRANCISCO, 3 de septiembre de 2019

SAN FRANCISCO, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty presenta True Portrait Foundation, nueva formulación, nuevo envase y nueva campaña que está generando un impacto con la primera innovación de la marca en base de tono medio de líquido a polvo. Esta fresca y exclusiva formulación de envase sexy encontró su combinación perfecta en Jhené Aiko, fan de Kat Von D Beauty, cantante, poetisa y amante de los animales, como la imagen global de la campaña.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanales interactivo: https://www.multivu.com/players/English/8598051-kat-von-d-beauty-vegan-true-portrait-foundation/

"Jhené nos llamó la atención por primera vez hace unos años cuando presentó nuestra Shade &Light Contour Palette en un video de Vogue y cuando la vimos nuevamente en una campaña de PETA. Jhené se acopla a la perfección a nuestro espíritu de marca de belleza al ser una gran amante de los animales, defensora del veganismo y usuaria de Kat Von D Beauty", explica Kelly Coller, vicepresidenta global de Marketing y RR. PP. de Kat Von D Beauty. "Además, Jhené tiene un alma dulcísima, una piel impresionante y todo nuestro equipo se ha obsesionado con su música y con sus tatuajes".

"Estoy muy entusiasmada de asociarme con Kat Von D Beauty para este lanzamiento y de trabajar con una marca que comparte tantas de mis pasiones. Me encanta esta base porque siento que no llevo nada puesto, ¡es como la seda vegana! Es la base perfecta para todo el día con un acabado ligero y etéreo, tanto para el escenario como para casa", dice Jhené Aiko.

"La campaña True Portrait enfatiza tres puntos críticos de diferencia de nuestra base, y expresa algunas de las muchas aristas que todas tenemos: se queda contigo (vegano, de larga duración), se mueve contigo (tecnología de esencia elástica) y es fiel a ti (mate liviano y etéreo)", dice Coller. "Cuando hicimos la selección de los 40 "rostros" para cada tonalidad, priorizamos a personas reales que pudieran representar las muchas caras de Kat Von D Beauty. En el set hicimos tomas de varias personas haciendo gestos para mostrar movimiento; cuando ves tomas de sonrisas, son auténticas. Todo fue perfectamente captado por nuestro increíble equipo creativo, íntegramente compuesto por mujeres, incluso nuestra propia directora global creativa de Kat Von D Beauty y la fotógrafa Danielle St. Laurent".

True Portrait Foundation se presenta en una botella completamente nueva e innovadora, desde el diseño hasta la funcionalidad única, a diferencia de cualquier otro producto lanzado por la marca. La formulación está envasada en una elegante botella blanca mate diseñada exclusivamente para máximo uso y precisión con intrincados adornos, incluso detalles de la calavera y una ventanita con forma de retrato para mostrar el tono. Elevando los estándares de bases y pigmentos de alto rendimiento, la botella incorpora perlitas para agitar y disolver fácilmente la base mientras dosifica las gotas exactas con la punta de precisión compresible.

True Portrait Foundation permanece con usted y ofrece un acabado mate etéreo y de larga duración. Creada para pieles normales a grasas, esta formulación única equilibra la transparencia con la opacidad para asegurar que su piel no se vea brillante a mitad del día y para no obstruir los poros. Se mueve contigo y se flexiona a la par de tu piel a través de su formulación de líquido a polvo Elastic Essence™ Effect: una combinación de polvos esféricos, que tienen un núcleo elástico que asegura que la base nunca se asienta en la piel, no obstruye los poros y se acomoda a un acabado mate etéreo de larga duración que se flexiona con cada expresión. Reconociendo que no hay una única "mujer estándar", la marca desarrolló una formulación de base de tono medio para todos los tonos y matices en 40 tonos veganos distribuidos uniformemente en 4 familias de 10: ligero, medio, bronceado y oscuro.

True Portrait es una base ligera de próxima generación que tiene un verdadero rango de tono medio que da un aspecto perfecto a la piel y que está aprobada para selfies con una textura increíblemente suave que tienes que sentir para creer.

True Portrait Foundation de Kat Von D Beauty estará disponible el 2 de septiembre de 2019 en línea en Katvondbeauty.com y Sephora.com seguida por las tiendas Sephora durante el mes de septiembre.

#Vegan! Nuestro maquillaje está hecho con amor, no con animales - 100% libre de crueldad para siempre. True Portrait Foundation de Kat Von D Beauty es 100% vegana. Comparta sus "looks" y encuentre más inspiración en KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: KAT VON D BEAUTY es una marca de belleza icónica, global, de alto rendimiento, duradera, vegana y elaborada sin crueldad. Ha sido disruptiva en el sector desde su debut en SEPHORA en 2008, con cuatro barras labiales de color rojo. Hoy en día, la marca tiene más de 250 productos innovadores en cada categoría de maquillaje, cientos de premios y se distribuye en 36 países, exclusivamente en Sephora, Sephora dentro de JC Penney, Debenhams y katvondbeauty.com. Kat Von D Beauty es creada en sociedad con KENDO BRANDS, con base en las afueras de San Francisco, California. KENDO es una incubadora, una innovadora marca de belleza que crea y adquiere marcas de belleza y las convierte en usinas globales.

FUENTE Kat Von D Beauty