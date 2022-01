Kevin Shelly nombrado gerente estratégico de cuentas de Nikkiso ACD en las Américas

TEMECULA, California, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales), (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar que Kevin Shelly aceptó una nueva posición como gerente estratégico de cuentas para la Unidad de Bombas de Nikkiso Cryogenic en las Américas.

Esta nueva y decisiva posición para el equipo de gestión apoya los objetivos del Grupo para expandir aún más su presencia e impacto dentro del mercado del gas industrial en América del Norte y Sur.

Kevin cuenta con una impresionante trayectoria en desarrollo de ventas, relaciones con los clientes y gestión de cuentas y territorios principales durante sus más de 20 años de experiencia en el sector. Su enfoque será vender equipos de primera calidad, así como servicio y posventa para el grupo de bombas. Kevin también desempeñará un rol fundamental en la estrategia del Grupo, facilitando oportunidades para las empresas del Grupo Nikkiso y preparando el terreno para convertirse en un socio estratégico más fuerte para nuestros clientes.

"La Unidad de Bombas está entusiasmada de tener a Kevin en esta nueva posición de gestión estratégica", según Daryl Lamy, presidente y director ejecutivo de la Unidad de Bombas del Grupo. "Sus años de experiencia se añaden a nuestra capacidad para ofrecer productos de bomba criogénica de talla mundial, servicio al cliente y soluciones de valor agregado para nuestros clientes".

La Unidad de Bombas de Nikkiso Cryogenic que incluye Nikkiso ACD y Nikkiso Cryo es un fabricante líder de una línea diversa de bombas criogénicas, de grandes a pequeñas.

