Knight (GUD) firma convenio de financiamiento estratégico para Latinoamérica con Moksha8

BERWYN, Pennsylvania

Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), una compañía canadiense de especialidades farmacéuticas enfocada en la compra, licenciamiento, venta y comercialización de productos farmacéuticos innovadores y Moksha8 Inc. ("Moksha8"), una compañía de especialidades farmacéuticas enfocada en el registro y comercialización de productos terapéuticos innovadores y establecidos en Latinoamérica, anunciaron el día de hoy la conclusión de un acuerdo de financiamiento estratégico de hasta $125 millones de dólares.

MONTREAL y, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --

Con este acuerdo, Knight hará a Moksha8 un préstamo inicial de hasta $25 millones de dólares para su capital de trabajo, de los cuales $10 millones de dólares serán emitidos el dia del cierre. Knight podrá emitir un préstamo adicional de hasta $100 millones de dólares para M& y para la adquisición de nuevas licencias.

"Estamos emocionados con esta colaboración", dijo Joel Barlan, CEO de Moksha8. "Moksha8 está entrando en una nueva etapa de crecimiento, gracias a un equipo talentoso y el lanzamiento de importantes productos. El acuerdo con Knight nos dará el impulso necesario para llevar a Moksha8 al siguiente nivel de crecimiento".

"Estamos entusiasmados de formar una colaboración con la nueva Moksha8", comentó Jonathan Ross Goodman, CEO de Knight. "Knight y Moksha8 comparten la visión de atender mercados no satisfechos en Canadá y Latinoamérica con terapias innovadoras".

Como resultado del convenio, Knight tiene el derecho de nombrar dos observadores dentro del Consejo de Administración de Moksha8. "Visualizamos la colaboración con el Consejo de Administración como una parte crucial del acuerdo", puntualizó Daniel K. Turner III,fundador de Montreux Equity Partners y accionista mayoritario de Moksha8. "Combinar el profundo conocimiento comercial y del mercado de Moksha8 a la trayectoria excepcional de Knight como licenciatario e inversionista abrirá nuevas perspectivas a Moksha8".

Stifel, Nicolaus &Company, Incorporated (NYSE: SF) actuó como asesor de financiamiento y como agente financiero exclusivo para Moksha8 en esta transacción.

Acerca de Moksha8

Moksha8 es una compañía de especialidades farmacéuticas enfocada en el registro, comercialización y distribución de productos terapéuticos innovadores y establecidos en los dos mayores mercados de Latinoamérica: Brasil y México. Moksha8 es una compañía que forma parte del portafolio de Montreux Equity Partners.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con casa matriz en Montreal, Canadá, es una compañía de especialidades farmacéuticas enfocada en la compra y licenciamiento de productos farmacéuticos innovadores para Canadá y para mercados internacionales específicos. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. se cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para mayor información sobre Knight Therapeutics Inc., por favor visite la página de la empresa en www.gudknight.com o bien, www.sedar.com.

Acerca de Montreux Equity Partners

Montreux Equity Partners es una firma de inversión privada enfocada en financiar el crecimiento de empresas que serán los futuros líderes de su sector. Las compañías de su cartera abordan las tendencias más atrayentes en salud global. La firma está actualmente invirtiendo en su sexto fondo.

Declaraciones prospectivas de Knight

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas para Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Dichas declaraciones se basan en suposiciones y previsiones realizadas por Knight Therapeutics Inc. Diversos riesgos, incertidumbres y otros factores podrían ocasionar importantes diferencias entre los resultados consolidados y las estimaciones que aquí se presentan, las cuales son comentadas en el reporte anual de Knight Therapeutics Inc. y su informe anual para el año 2017. Knight Therapeutics Inc. no asume ninguna responsabilidad por actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva como resultado de información nueva o de eventos futuros, salvo que sea requerido por la ley.

Para más información, favor de contactar:

Moksha8

Joel Barlan

CEO

T: +52 (55) 4431 2933

us.wm@moksha8.com

www.moksha8.com

Knight Therapeutics Inc.

Samira Sakhia

President &Chief Financial Officer

T: 514-678-8930

F: 514-481-4116

ssakhia@gudknight.com

www.gud-knight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822810/Moksha8_Knight_Logo.jpg

FUENTE Moksha8