Knight Therapeutics asume actividades comerciales y relanza Exelon en Brasil

15 de agosto, 2022

/PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc., (TSX: GUD) ("Knight"), una compañía farmacéutica especializada panamericana (ex-EE.UU.), anunció en el día de hoy que su afiliada brasileña, United Medical Ltda., ha asumido plenamente las actividades comerciales y está relanzando Exelon(rivastigmina) en Brasil, después de completar con éxito la transferencia de la autorización de comercialización.

El 26 de mayo, 2021, Knight concluyó la adquisición de los derechos exclusivos de fabricación, comercialización y venta de Exelonen Canadá y América Latina, así como la licencia exclusiva para utilizar la propiedad intelectual y la marca comercial Exelon, de Novartis dentro de dichos territorios.

Exelon® es un producto bajo prescripción médica aprobado por primera vez en 1997. En la actualidad está registrado y se vende en aproximadamente 90 países. Exelon® está indicado para el tratamiento de demencia leve a moderada en personas con enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Knight había celebrado un acuerdo de servicio de transición con Novartis hasta la transferencia de las autorizaciones de comercialización, país por país.

"Exelon® es una opción terapéutica importante para pacientes con enfermedad de Alzheimer y esperamos interactuar con la comunidad de enfermos de Alzheimer en Brasil para apoyar a pacientes y cuidadores afectados por esta enfermedad debilitante", afirmó Samira Sakhia, Presidente y Directora Ejecutiva de Knight.

"La enfermedad de Alzheimer continúa siendo un problema creciente en todo el mundo, al igual que en Brasil. Se espera que la cantidad de personas que sufren Alzheimer y otras formas de demencia en Brasil se duplique para 2030, lo que intensifica la necesidad de tratamientos como Exelon®. Enfatizamos la importancia que compañías como Knight adopten un interés activo en esta área con tantas necesidades insatisfechas", dijo el Dr. Marco Túlio Gualberto Cintra, Profesor Asociado Geriátrico en el departamento de medicina interna de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG)".

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información acerca de Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en ellas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que las mismas con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, pueden resultar ser incorrectas. Los factores y riesgos que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija la ley.

