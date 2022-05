Knight Therapeutics celebra contratos de licencia exclusiva y suministro con Rigel Pharmaceuticals para comercializar fostamatinib en América Latina

MONTREAL

24 de mayo de 2022

/PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD), una empresa farmacéutica especializada panamericana (ex- Estados Unidos) anunció hoy su firma en un contrato de licencia exclusiva y suministro con Rigel Pharmaceuticals que otorgan a Knight los derechos para comercializar fostamatinib, un inhibidor oral de la tirosina quinasa del bazo (SYK) en América Latina.

El fostamatinib está disponible comercialmente en los Estados Unidos (fostamatinib disódico hexahidrato) bajo la marca TAVALISSEy en Europa bajo la marca TAVLESSE, para el tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria crónica (PTI). En este momento, también se lo está estudiando en un ensayo clínico de Fase 3 para el tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (wAIHA)y en dos ensayos clínicos de Fase 3 para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19.

Según los términos del contrato, Rigel recibirá un pago en efectivo por adelantado, con la potencialidad de adicionales pagos por metas comerciales y regulatorias, además de royalties que se basan en las ventas netas escalonadas. A cambio, Knight recibe los derechos exclusivos para fostamatinib en todas las indicaciones posibles, incluidas la PTI crónica, la wAIHA y COVID-19 en América Latina.

"Esta asociación representa la ejecución continua de nuestra estrategia de aprovechar nuestra sólida plataforma y experiencia para llevar medicamentos innovadores a nuestros mercados", expresó Samira Sakhia, presidente y directora ejecutiva de Knight. "Nos entusiasma trabajar junto a Rigel a fin de brindar acceso a una opción de tratamiento innovadora y primera en su clase para pacientes de América Latina con PTI crónica".

"Consideramos a Knight como el socio de elección en América Latina y esperamos una colaboración productiva que amplíe aún más el alcance global de TAVALISSE a los pacientes que lo necesitan", expresó Raúl Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Rigel. "TAVALISSE ya está disponible en varios países del mundo para el tratamiento de la PTI crónica, y esperamos los resultados finales de nuestros ensayos clínicos pivotales de Fase 3 de fostamatinib para wAIHA y COVID-19".

Acerca de PTI

En los pacientes con PTI (trombocitopenia inmunitaria), su propio sistema inmunológico ataca y destruye sus plaquetas, que juegan un papel fundamental en la coagulación sanguínea y en los procesos de cicatrización. Los síntomas comunes de la PTI son los hematomas y el sangrado excesivo. Las personas que padecen PTI crónica tienen un mayor riesgo de sufrir episodios hemorrágicos severos que pueden provocar complicaciones médicas graves o incluso la muerte. Las terapias actuales para la PTI incluyen esteroides, estimuladores de la producción de plaquetas sanguíneas (TPO-RA) y esplenectomía. Sin embargo, no todos los pacientes responden a las terapias existentes. Como resultado, sigue existiendo una necesidad médica significativa de opciones de tratamiento adicionales para pacientes con PTI.

Acerca de AIHA

La anemia hemolítica autoinmune (AIHA, por sus siglas en inglés) es un trastorno sanguíneo grave y poco frecuente en el que el sistema inmunitario produce anticuerpos que conducen a la destrucción de los glóbulos rojos del propio cuerpo. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (wAIHA, por sus siglas en inglés) es la forma más frecuente de anemia hemolítica autoinmune y se caracteriza por la presencia de anticuerpos que reaccionan con la superficie de los glóbulos rojos a la temperatura corporal. Hasta la fecha, no existe ningún tratamiento aprobado dirigido contra la wAIHA, a pesar de la necesidad insatisfecha de encontrar nuevas terapias para estos pacientes.

Acerca de la inhibición de COVID-19 y SYK

COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). El SARS-CoV-2 infecta principalmente el tracto respiratorio superior e inferior y puede provocar el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Además, algunos pacientes desarrollan disfunción de otros órganos, como lesión miocárdica, lesión renal aguda, shock que provoca disfunción endotelial y, posteriormente, trombosis micro y macrovascular.4 Se cree que gran parte de la patología subyacente del SARS-CoV-2 es secundaria a una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria asociada con un mayor riesgo de trombosis.5

La SYK está involucrada en las vías de señalización intracelular de diferentes células inmunitarias. Por lo tanto, la inhibición de la SYK puede mejorar los resultados en pacientes con COVID-19 a través de la inhibición del receptor clave Fc gamma (Fc?R) y los impulsores de la patología mediados por el receptor de lectina tipo c (CLR), como la liberación de citoquinas proinflamatorias por los monocitos y macrófagos, la producción de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) por neutrófilos y agregación plaquetaria.6,7,8,9 Además, la inhibición de la SYK en neutrófilos y plaquetas puede conducir a una disminución de la tromboinflamación, aliviando la disfunción orgánica en pacientes críticos con COVID-19.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en adquirir o otorgar licencias y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Knight es propietaria de Biotoscana Investments S.A., una empresa farmacéutica especializada panlatinoamericana. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información acerca de Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc. y sus sucursales. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en ellas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que las mismas con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus sucursales, pueden resultar ser incorrectas. Los factores y riesgos que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija la ley.

Para obtener información de prescripción completa, visite www.tavalisse.com.

TAVALISSE y TAVLESSE son marcas registradas de Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Contacto para inversores de Knight Therapeutics Inc.:

Knight Therapeutics Inc.

Samira Sakhia Presidente y directora ejecutiva T: 514-484-4483 F: 514-481-4116 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.gud-knight.com Arvind Utchanah Director financiero T: 598.2626.2344 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.gud-knight.com

1. Clinicaltrials.gov: NCT03764618

2. Clinicaltrials.gov: NCT04629703

3. Clinicaltrials.gov: NCT04924660

4. Berlin DA, Gulick RM, and Martinez FJ. Severe Covid-19. N Engl J Med 2020. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMcp2009575

5. Becker RC. COVID-19 Update: COVID-19 associated coagulopathy. Journal of Thrombosis and Thrombolysis May 15, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11239-020-02134-3

6. Hoepel W et al. High titers and low fucosylation of early human anti–SARS-CoV-2 IgG promote inflammation by alveolar macrophages. Science Translational Medicine 02 Jun 2021. DOI: https://www.doi.org/10.1126/scitranslmed.abf8654

7. Sung P-S and Hsieh S-L. CLEC2 and CLEC5A: Pathogenic Host Factors in Acute Viral Infections. Frontiers in Immunology December 6, 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02867

8. Strich J et al. Fostamatinib Inhibits Neutrophils Extracellular Traps Induced by COVID-19 Patient Plasma: A Potential Therapeutic. Journal of Infectious Disease March 15, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa789

9. Bye AP et al. Aberrant glycosylation of anti-SARS-CoV-2 IgG is a pro-thrombotic stimulus for platelets. BioRxiv March 26, 2021. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.03.26.437014

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824758/Knight_Therapeutics_Knight_Therapeutics_celebra_contratos_de_lic.jpg

FUENTE Knight Therapeutics Inc.