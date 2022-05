Knight Therapeutics y Helsinn Healthcare SA celebran un contrato exclusivo de licencia, distribución y suministro para Akynzeo® y Aloxi®

MONTREAL y LUGANO, Suiza

12 de mayo de 2022

Argentina

Uruguay

Paraguay

/PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), empresa farmacéutica especializada panamericana (ex EE. UU.), y Helsinn Healthcare SA ("Helsinn"), empresa biofarmacéutica global, totalmente integrada, con una línea diversificada de activos oncológicos innovadores y una sólida trayectoria de ejecución comercial, anunciaron hoy que Knight, a través de una de sus subsidiarias de propiedad absoluta, y Helsinn firmaron un contrato exclusivo de licencia, distribución y suministro de AKYNZEOoral/IV (netupitant/palonosetron/fosnetupitant/palonosetron) para Canadá, Brasil,, y ALOXIoral/IV (palonosetron) para Canadá (los "Productos"). Según IQVIA, las ventas de AKYNZEOen Canadá y Brasil fueron de aproximadamentemillones en 2021.

Según los términos del contrato, Knight tendrá el derecho exclusivo de distribuir, promocionar, comercializar y vender los Productos en los territorios autorizados. Knight comenzará sus actividades comerciales luego de un período de transición de los licenciatarios actuales de Helsinn.

"Estamos muy emocionados de celebrar este contrato con Helsinn de AKYNZEO® para Canadá, Brasil y otros países latinoamericanos seleccionados, y ALOXI® para Canadá", expresó Samira Sakhia, presidente y directora ejecutiva de Knight. "Estos productos son altamente sinérgicos con nuestro portafolio de oncología e identidad comercial, y esperamos ampliar el acceso a estas terapias en nuestros mercados objetivo. AKYNZEO® y ALOXI® son los principales antieméticos recomendados por las guías1,2,3, que ayudan a prevenir uno de los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia".

"AKYNZEO® y ALOXI® forman una parte clave del motor comercial de Helsinn en productos de apoyo para el tratamiento del cáncer", expresó Giorgio Calderari, CEO de Helsinn. "Knight tiene una identidad única, con capacidades sólidas en Canadá y América Latina, y esperamos colaborar con ellos mientras trabajan para garantizar que los pacientes en estas geografías tengan acceso a estos importantes medicamentos".

No se revelaron los términos financieros de la transacción.

Acerca de Akynzeo®

AKYNZEO® es la primera y única combinación fija antagonista de los receptores 5-HT 3 y NK 1 aprobada para la prevención de náuseas y vómitos agudos y tardíos inducidos por quimioterapia. Se demostró que una dosis única de AKYNZEO® administrada con dexametasona previene las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia hasta por 5 días. AKYNZEO® oral está aprobado y se comercializa en Canadá, en combinación con dexametasona, para la prevención en pacientes adultos de las náuseas y los vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia contra el cáncer altamente emetógena, y la prevención de las náuseas y los vómitos agudos asociados con la terapia contra el cáncer moderadamente emetógena que no se controla con un antagonista del receptor 5-HT3 solo. AKYNZEO® oral también está aprobado y se comercializa en Argentina y Brasil para la prevención de náuseas y vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia contra el cáncer a base de cisplatino, altamente emetógena, y la prevención de náuseas tardías y vómitos agudos asociados con la quimioterapia contra el cáncer moderadamente emetógena en adultos.

Acerca de Aloxi®

ALOXI® es un antagonista del receptor 5-HT3 de segunda generación con alta afinidad de unión al receptor y una duración de acción de hasta 5 días después de la administración de quimioterapia4,5. La solución inyectable ALOXI® está aprobada y se comercializa en Canadá para la prevención en pacientes adultos de náuseas y los vómitos agudos y tardíos asociados con la quimioterapia oncológica moderadamente emetógena y la quimioterapia oncológica altamente emetógena, incluida la dosis alta de cisplatino. En Canadá, también se recomienda el producto en pacientes pediátricos de 2 a 17 años de edad para la prevención de náuseas y vómitos agudos asociados con la quimioterapia oncológica altamente emetógena. ALOXI® oral está aprobado en Canadá para su uso en adultos para la prevención de náuseas y vómitos agudos asociados con la quimioterapia oncológica moderadamente emetógena.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en adquirir o otorgar licencias y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Knight es propietaria de Biotoscana Investments S.A., una empresa farmacéutica especializada panlatinoamericana. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información acerca de Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc. y sus sucursales. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en ellas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que las mismas con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus sucursales, pueden resultar ser incorrectas. Los factores y riesgos que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija la ley.

Acerca de Helsinn

Helsinn es una empresa biofarmacéutica global totalmente integrada con sede central en Lugano, Suiza. Se centra en mejorar las vidas de los pacientes con cáncer en todo el mundo, con una posición de liderazgo en la atención de apoyo y una línea innovadora de terapias contra el cáncer.

Helsinn es una empresa familiar de tercera generación, que desde 1976 se centra en mejorar la vida de los pacientes, guiada por valores fundamentales de respeto, integridad y calidad. Opera un modelo comercial de licencias único con capacidades integradas de desarrollo y fabricación de medicamentos. Helsinn tiene presencia comercial en 190 países ya sea de forma directa, con sucursales operativas en los EE. UU. y China, o a través de su red de socios de confianza de larga data. Helsinn también tiene una cadena de suministro y desarrollo de productos completamente integrados a través de su sucursal en Irlanda, Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Helsinn tiene un papel activo y central en la promoción de la transformación social a favor de las personas y el medio ambiente. La responsabilidad social corporativa está en el centro de todo lo que hacemos, lo que se ve reforzado en el plan estratégico de la empresa mediante el compromiso con el crecimiento sostenible.

Para obtener más información, visite www.Helsinn.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

