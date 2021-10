CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Celin Zorrilla es nombrado como Socio Líder de Auditoría de KPMG en México y Centroamérica, un cambio que marca el inicio de una nueva realidad en esta Big 4. Los cambios en el liderazgo de esta función se alinean con la estrategia de esta firma multidisciplinaria que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Legal, y Asesoría. Dicha estrategia está centrada en las necesidades de sus clientes y comprometida con la calidad para preservar la confianza del mercado, en el contexto de una nueva realidad definida por la disrupción y la transformación de los negocios.

Celin cuenta con más de 30 años de experiencia en diversas industrias como energía, infraestructura, telecomunicaciones y alta tecnología, asesorando a empresas públicas y privadas en México y el extranjero, especializándose en estrategia, prevención de riesgos y auditorías de estados financieros.

Al respecto, Celin Zorrilla afirma: "Me siento entusiasmado por la oportunidad de comenzar una nueva etapa en KPMG a lado de un equipo extraordinario. Nuestra prioridad principal es que como Firma sigamos contribuyendo al futuro de la profesión de auditoría, impulsando el cumplimiento de objetivos y estrategias focalizadas en la calidad de las auditorías e incorporando tecnología disruptivas y de vanguardia a nuestros procesos, lo cual nos permitirá continuar trabajando hombro con hombro junto a nuestros clientes y los grupos de interés".

Desde 2016, Celin Zorrilla estuvo a cargo del área de Clientes y Mercado de KPMG en México y Centroamérica, liderando un equipo enfocado en iniciativas de transformación, relacionamiento y gestión del cambio de cultura comercial y de mercado, posición que a partir del 1 de octubre de 2021 es ocupada por Ricardo Delfín, quien anteriormente se desempeñaba como Socio Líder de Auditoría en Servicios Financieros.

Ricardo cuenta con 27 años de experiencia profesional brindando servicios de auditoría a diversas corporaciones internacionales, entre las que destacan instituciones líderes del sector financiero, así como empresas de la industria de alimentos y bebidas. Por otro lado, es comisario y participa en diversos consejos de administración, principalmente de entidades del sector financiero.

Prioridades ante los resultados

KPMG en México busca adelantarse a los desafíos que plantea la nueva realidad mirando hacia el futuro y consolidando nuevas perspectivas de valor que permitan superar las expectativas del mercado empleando las herramientas adecuadas con el objetivo de brindar resultados confiables.

Ricardo Deflín asegura: "Estaremos trabajando arduamente para implentar exitosamente las estrategias que nos ayuden a continuar fortaleciendo la cultura enfocada en el cliente que KPMG ha construido, con especial énfasis en innovar para hacer frente a una nueva realidad. Se trabajará en la mejora constante para detectar rápidamente las necesidades específicas del cliente, anticipándonos al cambio y acompañandoles a través de este proceso, diseñando soluciones y nuevas formas de interacción con nuestros clientes y mercados que hagan frente a los retos y cambios de la actualidad".

Los cambios de liderazgo en KPMG forman parte de un plan integral que continuará fortaleciendo el cumplimiento de objetivos para ofrecer una mayor seguridad y compromiso por parte de la Firma.

Anexo I: Perfil profesional

Celin Zorilla

Socio Líder de Auditoría de KPMG en México y Centroamérica

Cuenta con 31 años de experiencia en diversas industrias como energía, infraestructura, telecomunicaciones y alta tecnología, asesorando a empresas públicas y privadas en México y el extranjero en fusiones y adquisiciones, transacciones en mercados de capitales, ofertas públicas de acciones y deuda en México, ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otros reguladores, especializándose en estrategia, prevención de riesgos y auditorías de estados financieros. Celin participa en diversos comités de auditoría de empresas públicas y privadas, cuenta con una maestría en Administración de Empresas y una transferencia internacional por tres años a nuestra oficina de Washington D.C. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Ricardo Delfín

Socio Líder de Clientes y Mercados de KPMG en México y Centroamérica

Cuenta con 27 años de experiencia profesional brindando servicios de auditoría a diversas corporaciones internacionales, entre las que destacan instituciones líderes del sector financiero, así como empresas de la industria de alimentos y bebidas. Por otro lado, es comisario y participa en diversos consejos de administración, principalmente de entidades del sector financiero. Ricardo ha asesorado a diversas instituciones nacionales e internacionales del sector financiero que reportan bajo IFRS, US GAAP, NIF mexicanas y bancarias; laboró cuatro años en KPMG en Reino Unido y posee la Certificación bajo IFRS del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Ricardo es miembro activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, participando en la Comité de Relaciones Institucionales del Sector Financiero de dicho instituto; es contador público y maestro en Finanzas.

