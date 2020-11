Kueski Pay se suma al Buen Fin

GUADALAJARA, México, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Kueski, la compañía que más préstamos por internet ha otorgado en Hispanoamérica, anunció la participación de Kueski Pay, en el Buen Fin con el objetivo de promover soluciones de pago seguras, sin contacto y a plazos.

Los usuarios no bancarizados y los que por seguridad, no quieren compartir sus datos bancarios, podrán comprar en línea con Kueski Pay, un método de pago que les permitirá pagar hasta en cuatro quincenas con 0% de interés en tiendas afiliadas, sin necesidad de tarjetas de crédito o débito.

Para utilizar el servicio, el usuario solo deberá elegir Kueski Pay como forma de pago. En seguida, será redireccionado a la plataforma de Kueski Pay donde podrá concretar su solicitud de préstamo y finalizar su compra.

La promoción del Buen Fin, pagando con Kueski Pay está disponible en sus comercios afiliados: Nuestro Secreto, VivaAerobús, Capa de Ozono,, Tallas Extras, Momiji, Bellísima, Plump Skin, Raw Apothecary,, Someone Somewhere, LOB Footwear, Mitu Calzado, Reina Díaz, Bamboo Life, Wallspot, Beautyfree Shop, Skinlovers,, Shyla, Ahal, Bloss, Kocare Beauty, Kiowo Beauty, Ennya Beauty, AmaTe, Biu Supply, From SoKo To Tokyo, Mejimei, Uyu Beauty, Distrito Max y La Bici Urbana.

"Kueski Pay está comprometido a impulsar el comercio electrónico en México de manera segura y amigable al ser una solución que permite al usuario comprar a plazos y sin intereses gracias al uso de tecnología basada en inteligencia artificial" concluyó Cristina Cacho, Chief Revenue Officer de Kueski.

Acerca de Kueski:

Kueski, es una de las plataformas digitales de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Brindamos a las empresas y a los consumidores un ecosistema de servicios financieros centrados en 2 productos: Kueski Cash, préstamos personales en línea y Kueski Pay, un método de pago que permite a las personas comprar ahora y pagar después sin necesidad de tarjeta, ayuda a las empresas aumentar sus ingresos y llegar a nuevos mercados.

Kueski fue fundada en 2012, tiene +580k clientes únicos y ha depositado más de 3.4M de préstamos en México. Consulta kueskipay.com

