Michel Wohlmuth Es Galardonado Con El Chair Award 2019 Y Juan Carlos Lozano, Recibió El Premio Heel De Excelencia Del Mercado

Ciudad de México, a 02 de julio de 2019. La Agencia Creatividad evoluciona y trasciende, reforzando su posicionamiento como líder en la Industria de Reuniones. Crece a pasos acelerados y su esfuerzo y gran trabajo, es reconocido.

En el marco del World Education Congress, que tuvo lugar del 16 al 18 de junio en Toronto y presentado por Steve O'Malley, presidente de la Junta Directiva Internacional de MPI, Michel Wohlmuth, presidente de MPI Capítulo México y Director Ejecutivo en la agencia Creatividad recibió el reconocimiento Chair Award 2019, que reconoce a los miembros de la comunidad mundial por sus excepcionales logros en la Industria de reuniones y eventos, celebrando el espíritu de liderazgo, impacto e innovación.

Steve O'Malley, resaltó, “es para mí un honor presentar el Chair Award; después de mi visita a México para la elección de dicho premio. Es inteligente, atento al detalle y enamorado de nuestra asociación, algo que no había visto antes”.

Por su parte, Wohlmuth comentó, “el éxito es el resultado del trabajo en equipo. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo, compromiso y trabajo de todo el Board que me acompañó y dedicó horas de manera voluntaria durante este año. Simplemente gracias. Sin duda, he tenido la oportunidad de vivir un año de grandes retos y logros. Mi cargo como presidente de MPI México está por concluir y quiero agradecer la confianza que me brindaron y que sepan que mi trabajo por una mejor Industria de Reuniones continúa más fuerte que nunca”. Finalmente, el ejecutivo mexicano destacó: “Quiero invitarlos a seguir trabajando por una Industria de Reuniones cada vez más sólida que logre ser reconocida como merece en todo el mundo”.

Meeting Professionals International (MPI), es la asociación mundial de reuniones y eventos más grande del mundo. Fundada en 1972, MPI ofrece educación innovadora y relevante, oportunidades de redes e intercambios comerciales y actúa como una voz prominente para la promoción y el crecimiento de la industria. MPI tiene una comunidad global de 60,000 profesionales de reuniones y eventos, incluidos más de 17,000 miembros comprometidos con más de 90 capítulos y clubes en 19 países.

De igual forma, el pasado 28 de junio, Juan Carlos Lozano, Director General de Creatividad, recibió el Premio Heel de Excelencia del Mercado, que reconoce a empresas u organizaciones por haber demostrado su logro en la Excelencia del Mercado y haber creado nuevas oportunidades de negocios para los socios y colaboradores dentro de la Industria en el campo de mercadotecnia, ventas, promoción y posicionamiento de marcas.

Para hacerse acreedor a dicho reconocimiento, es necesario posicionar un destino, empresa o región, de forma efectiva, a través de la creación de nuevas oportunidades de negocio para los participantes en el destino, empresa y/o región.

“Me siento emocionado, agradecido y con más fuerza que nunca para seguir forjando una Industria sólida, a través del esfuerzo diario y de la unión de todos los que vivimos para lograrlo”, comentó Juan Carlos Lozano.

Sobre Creatividad

Creatividad, empresa líder en organización de eventos corporativos a nivel nacional e internacional (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, por mencionar algunos); desarrolla reuniones como: convenciones, viajes de incentivo, lanzamientos, congresos, foros y eventos de relacionamiento para clientes como, Dell, Microsoft,, Santander, Alestra, Principal, AMITI, entre otros.

