CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2019

ES RECONOCIDA POR SU LIDERAZGO EN LA CATEGORÍA"AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO", EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6 DE LAS NACIONES UNIDAS.LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS MÁS INNOVADORAS EN ACCIÓN CLIMÁTICA SON PREMIADAS CADA AÑO POR P4G, INICIATIVA MUNDIAL IMPULSADA POR ORGANIZACIONES COMO EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL.CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La iniciativa Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G, por sus siglas en inglés), anunció las Asociaciones Publico-Privadas de Vanguardia 2019 elegidas en una competencia global para reconocer las asociaciones público-privadas más innovadoras y exitosas que impulsan el crecimiento verde y la acción climática, con éxito medible y enfocadas en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, recibió el premio en la categoría "Agua Limpia y Saneamiento".

Habiendo calificado como la mejor en su categoría, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua fue reconocida al haber logrado implementar el modelo de Fondos de Agua en 24 ciudades de América Latina y otras 15 en proceso de desarrollo mediante el esquema de asociaciones multisectoriales que actúan a nivel local para proponer alternativas de solución a los retos de agua que enfrentan las ciudades. En este sentido, la Alianza actúa con una visión regional de la problemática a resolver, pero impulsa soluciones que son analizadas e implementadas desde lo local.

Durante una ceremonia el 23 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, P4G entregó 5 premios en relación con los siguientes objetivos: ODS 2, Alimentación y Agricultura; ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento; ODS 7, Energía Limpia; ODS 11, Ciudades Sostenibles; y ODS 12, Producción y Consumo Responsables.

El Director Global de P4G, Ian de Cruz, comentó: "Estas alianzas son pioneras en mostrar al mundo que la colaboración público-privada es el corazón para acelerar los modelos más innovadores para lograr un futuro más sostenible e inclusivo. Este poderoso reconocimiento de su impacto comprobado refleja el compromiso de P4G de aprender de las mejores asociaciones público-privadas que ofrecen resultados tangibles. Esperamos con interés trabajar con estas asociaciones y conectarlas con la red transformadora de líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de P4G para aprovechar su impresionante trabajo".

