La aplicación para teléfonos móviles myLSDapp de CENTOGENE ya está disponible en español

Seguimiento y manejo de la enfermedad de Gaucher

Cambridge, MA EE.UU, y Rostock, Alemania, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CENTOGENE (Nasdaq: CNTG) anunció hoy el lanzamiento de la versión de myLSDapp en español, una aplicación para teléfonos móviles fácil de usar, desarrollada para pacientes con enfermedad de Gaucher y sus médicos. La aplicación está basada en el biomarcador patentado por CENTOGENE para la enfermedad de Gaucher, Lyso-Gb1, un biomarcador con una sensibilidad del 100%, y que permite a los pacientes con enfermedad de Gaucher y a los médicos monitorizar la evolución de la enfermedad y la mejora del paciente una vez que éste ha iniciado tratamiento.



myLSDapp combina la información médica y de calidad de vida de los pacientes en un simple sistema. La aplicación permite a los pacientes de la enfermedad de Gaucher y a sus médicos tener una visión clara y maximizar el resultado de las visitas. Mediante el uso de myLSDapp, los pacientes y los médicos pueden solicitar fácilmente análisis de sangre utilizando la exclusiva tarjeta de filtro CentoCard® de CENTOGENE, controlar la dosis de tratamiento y hacer un seguimiento de los niveles de Lyso-Gb1, lo que permite una comprensión más profunda de la eficacia del tratamiento. La Alianza Internacional de Gaucher (IGA) ha colaborado con CENTOGENE para revisar la protección de datos y el formulario de consentimiento informado de myLSDapp. Todos los pacientes que se registren en myLSDapp serán informados sobre el uso de sus datos personales y los propósitos del uso.

El Dr. Jordi Pérez López, Jefe del Servicio de Enlace y Asesoramiento al Paciente de CENTOGENE comentó: "Lyso-Gb1 no sólo es un importante biomarcador para apoyar el diagnóstico preciso del paciente, sino que también ayuda a los médicos a establecer una terapia personalizada para la enfermedad de Gaucher y les ayuda a determinar la dosis óptima del tratamiento para cada paciente. Con myLSDapp, los pacientes con enfermedad de Gaucher pueden rastrear sus niveles del biomarcador así como su bienestar general. Este enfoque único y colaborativo permite a los médicos tener una visión más profunda y, permite el mejor cuidado posible para sus pacientes".

La enfermedad de Gaucher es uno de los trastornos de almacenamiento lisosómico más comunes que afecta aproximadamente a 1 de cada 40.000 personas. Es causada por la alteración de la descomposición de los lípidos que resulta la acumulación de glucosilceramida en muchos tejidos (como los huesos, el bazo y el hígado) debido a una mutación en el gen GBA.

Más información sobre myLSDapp se puede encontrar en: https://www.centogene.com/mylsdapp-service/sp .

myLSDapp apoya a los pacientes y médicos en el manejo de la enfermedad mediante la recolección de datos relacionados con las pruebas del biomarcador y los cuestionarios diarios de calidad de vida. No está destinado a: diagnósticos, recomendaciones de tratamiento o cambios de dosis.

Sobre CENTOGENE

CENTOGENE es una empresa especializada en las enfermedades raras que transforma los datos clínicos y genéticos del mundo en información procesable para pacientes, médicos y empresas farmacéuticas. El objetivo de la compañía es aportar racionalidad a las decisiones de tratamiento y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos utilizando nuestro conocimiento del mercado global de enfermedades raras, incluyendo datos epidemiológicos y clínicos y biomarcadores innovadores. CENTOGENE ha desarrollado una plataforma global de enfermedades raras basada en nuestro repositorio de datos con aproximadamente 2.100 millones de puntos de datos ponderados de aproximadamente 465.000 pacientes que representan más de 120 países diferentes, a 30 de septiembre del 2019, o una media de más de 500 puntos de datos por paciente.

La plataforma incluye datos epidemiológicos, fenotípicos y genéticos que reflejan una población global, y también un biobanco de muestras de sangre de estos pacientes. CENTOGENE cree que ésta representa la única plataforma que analiza de forma exhaustiva datos de múltiples niveles para mejorar el entendimiento de las enfermedades hereditarias raras, lo que puede ayudar a la identificación de los pacientes y mejorar la capacidad de nuestros socios farmacéuticos para introducir medicamentos huérfanos en el mercado. A 30 de septiembre de 2019, la compañía colaboró con más de 35 socios farmacéuticos para más de 30 enfermedades raras diferentes.

Aviso importante y descargo de responsabilidad

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones a futuro" según la definición de dicho término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, incluyendo declaraciones que expresan las opiniones, expectativas, creencias, planes, objetivos, suposiciones o proyecciones de la compañía con respecto a eventos o resultados futuros, en contraste con las declaraciones que reflejan hechos históricos. Los ejemplos incluyen la discusión de nuestras estrategias, planes de financiamiento, oportunidades de crecimiento y crecimiento del mercado. En algunos casos, usted puede identificar tales declaraciones anticipadas por medio de terminología como "anticipar", "pretender", "creer", "estimar", "planear", "buscar", "proyectar" o "esperar", "puede", "hará", "podría" o "debería", el negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones sobre el futuro se basan en las creencias y suposiciones actuales de la administración y en la información actualmente disponible para la compañía. Sin embargo, estas declaraciones a futuro no son una garantía de nuestro desempeño, y usted no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Las declaraciones a futuro están sujetas a muchos riesgos, incertidumbres y otras circunstancias variables, tales como las condiciones económicas negativas a nivel mundial y la continua inestabilidad y volatilidad en los mercados financieros mundiales, posibles cambios en la legislación, regulaciones y políticas gubernamentales actuales y propuestas, presiones de la creciente competencia y consolidación en nuestra industria, el gasto y la incertidumbre de la aprobación regulatoria, incluso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, nuestra dependencia de terceros y socios colaboradores, incluyendo nuestra capacidad para gestionar el crecimiento y entablar nuevas relaciones con los clientes, nuestra dependencia de la industria de enfermedades raras, nuestra capacidad para gestionar la expansión internacional, nuestra dependencia de personal clave, nuestra dependencia de la protección de la propiedad intelectual, las fluctuaciones de nuestros resultados operativos debido al efecto de los tipos de cambio u otros factores. Estos riesgos e incertidumbres pueden hacer que las declaraciones sean inexactas, por lo que se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en dichas declaraciones. Muchos de estos riesgos están fuera del control de la compañía y podrían causar que sus resultados reales difieran materialmente de los que pensó que ocurrirían. Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa se hacen sólo a partir de la fecha de este. La compañía no asume, y específicamente declina, ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones o de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de las mismas para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo requiera la ley.