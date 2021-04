Impulsa A Las Mujeres De México A Tomar Acciones Colectivas Para Cuidar Su Salud

“Juntas somos inquebrantables” tiene el objetivo de concientizar sobre los problemas de salud más apremiantes que aquejan a las mujeres en nuestro país, como lo es la salud ósea, la salud cardiovascular y el cáncer.

La osteoporosis sigue siendo subdiagnosticada y se trata deficientemente en muchas partes del mundo; este padecimiento conduce a la pérdida de funciones motoras y de independencia de las pacientes que la desarrollan.

Amgen México invita a las mujeres y a sus familiares a sumarse a la campaña digital, donde podrán obtener información y herramientas educativas que pueden mejorar su salud y de las mujeres que se encuentran en su vida.

Ciudad de México 12 de abril 2021.- Amgen, empresa líder en biotecnología, lanza en México la campaña Juntas somos inquebrantables, con el objetivo de concientizar sobre algunos de los problemas de salud más apremiantes que aquejan a las mujeres en nuestro país, como lo es la salud ósea, en específico la osteoporosis, la salud cardiovascular y el cáncer. Las mujeres reciben información relacionada a su salud en gran medida de la familia, amigos y pareja, lo que los convierte en fuentes esenciales de conocimiento y conductos para la acción.

El objetivo de Juntas somos inquebrantables es facilitar y mejorar estas conversaciones; además de proporcionar información confiable, veraz y comprensible, además de herramientas prácticas para que las mujeres tomen acciones para cuidar de su salud. Si en tiempos anteriores era difícil cuidar de la salud femenina, ahora con la pandemia por Covid-19 se ha convertido en un reto mucho más grande. Se sabe que la pandemia en curso ha obligado a algunas mujeres a retrasar e incluso cancelar por completo su atención médica de rutina.

Varias investigaciones demuestran que durante la pandemia, las mujeres experimentan una situación mucho más complicada que los hombres, debido principalmente a las desigualdades y disparidades sociales que existen en nuestro país, lo que a menudo hace que las mujeres, además de trabajar en modalidad de home office, deben asistir a sus hijos durante sus clases virtuales, realizar actividades en el hogar y en algunos casos cubrir funciones de cuidadoras de un tercero, lo que hace más difícil que cuiden de sí mismas.

“En Amgen, estamos comprometidos con mejorar la salud de las mujeres en México y en el mundo. Recientemente hicimos una encuesta internacional sobre salud femenina y los resultados nos mostraron que las mujeres conocen la mayoría de los conceptos básicos sobre su salud, pero desconocen qué herramientas poseen para convertir ese conocimiento en una acción específica para cuidar de ellas mismas o de otras mujeres. A través de la campaña “Juntas somos inquebrantables” reafirmamos este compromiso ayudando a que las mujeres adopten medidas adecuadas para cuidar de su salud, así como fomentar la conversación con otras mujeres, dentro de sus familias, sus grupos sociales y a través de generaciones” aseguró el doctor Max Saráchaga director médico de Amgen México.

La campaña, en su primera etapa, se centra en la osteoporosis y salud ósea. Los primeros resultados de la encuesta, realizada a 266 mujeres mexicanas, arrojaron que, si bien la mayoría de las mujeres en México (93 %) coincidieron en que los huesos desempeñan un papel fundamental para poder mantener su independencia, casi 1 de cada 3 mujeres (32 %) indicó que no había conversado con su médico sobre su salud ósea debido a que NO es algo que les preocupe .

“A pesar de los avances significativos en la detección y su tratamiento, la osteoporosis continúa siendo un gran problema de salud en México y a diferencia de otras afecciones de salud que tienen un impacto inmediato, muchas mujeres no tienen un sentido de urgencia cuando se trata de su salud ósea porque sus síntomas a menudo suelen ser silenciosos. Si esta enfermedad no se diagnostica y se trata correctamente, puede provocar fracturas que afecten severamente la calidad de vida de la paciente.” Afirmó el doctor Saráchaga.

La osteoporosis es una grave condición de salud que permanece en gran medida subdiagnosticada. [vi] En México, se calcula que aproximadamente el 40 % de la población femenina mayor de 40 años padece osteopenia u osteoporosis. sin embargo, la mayoría de las pacientes que se fracturan no se diagnostican ni reciben tratamiento para la osteoporosis, que es la causa subyacente de una fractura posterior. Después de sufrir una fractura de cadera, el 40 % de las pacientes no puede caminar de manera independiente y el 80 % tiene restricciones en sus actividades cotidianas, como conducir un automóvil, bañarse, etc., además de las limitaciones físicas, la osteoporosis y las fracturas pueden afectar significativamente la salud mental y emocional de las mujeres.

Resultados de la encuesta sobre la salud de las mujeres de Juntas somos inquebrantables [ix]

La encuesta reveló algunos hallazgos esperados, y muchos de ellos sorprendentes, sobre cómo las mujeres en México ven su salud ósea y los desafíos a los que se enfrentan.

Las mujeres son capaces de reconocer los primeros signos de la osteoporosis: Muchas de las mujeres sabían que un hueso que se rompe fácilmente (84 %) y la pérdida de estatura con el tiempo (77 %) son signos tempranos del deterioro de la salud ósea; sin embargo, son menos las mujeres que sabían que el dolor de espalda (41 %) también podría ser un síntoma temprano del deterioro de la salud ósea.

Cuando se trata de herramientas de detección, hay una brecha entre la conciencia y la acción: casi todas las mujeres encuestadas (91 %) afirmaron que las exploraciones de densidad ósea (densitometrías) son importantes o muy importantes para conocer su salud ósea; pero una de cada tres (35 %) nunca se ha hecho una.

La mayoría de las mujeres nunca han completado una evaluación de riesgo de fracturas* [1] : el 65 % de las mujeres encuestadas nunca había escuchado hablar, ni habían completado una evaluación de riesgo de fracturas. Otro 24 % había oído hablar de ella, pero tan solo el 6 % se había realizado una.

A pesar de la prevalencia de la osteoporosis y el papel de los antecedentes familiares, esto se comenta en la familia con poca frecuencia: solo una de cada cuatro (24 %) de las encuestadas dijo conversar sobre temas de salud con familiares y amigos.

Los médicos son una fuente de información confiable para las mujeres: casi todas las mujeres encuestadas (89 %) afirmaron que ven en su médico o profesional de la salud como la fuente de información más confiable; sin embargo, una de cada tres mujeres (32 %), no habían hablado con su médico sobre su salud ósea.

Se ha restado prioridad a la salud de las mujeres aún más debido a la pandemia por COVID-19: en México, casi una de cada cinco mujeres (17 %) afirmó que ha sido difícil ver a su médico para su cita de rutina y una de cada cinco (18 %) dijo que su consulta rutinaria con el médico se retrasó en consecuencia del COVID-19.

Es muy importante que las mujeres hablen y pregunten a su médico sobre su salud ósea, además de inspirar a otras mujeres en sus vidas para que tomen medidas proactivas para el mejoramiento de su salud. Juntas somos inquebrantables, busca alentar a las mujeres a participar en el desafío Breakout, donde tendrán que subir a sus redes sociales – utilizando la etiqueta #JuntasSomosInquebrantables – fotografías o videos participando en una actividad física que las ayude a mejorar su salud.

##

Acerca de Juntas somos inquebrantables



Juntas somos inquebrantables es una campaña educativa que ofrece información sobre tres de los problemas de salud más urgentes de las mujeres: la salud ósea, la salud cardiovascular y el cáncer. La campaña incluye los resultados de una encuesta internacional de más de 2,000 mujeres que evalúa el conocimiento de las mujeres sobre las afecciones de salud, las barreras para buscar asistencia médica y el impacto de influencias externas como el COVID-19 en la salud personal. La campaña proporcionará información de salud fácilmente comprensible y herramientas prácticas para que las mujeres tengan la información que necesitan para ser poderosas e inquebrantables en su búsqueda de poseer una mejor salud.

Para obtener más información sobre Juntas Somos Inquebrantables y conocer las herramientas educativas que pueden ayudar a mejorar tu salud y de las mujeres que te rodean visita:

http://www.juntassomosinquebrantables.mx/ y Sigue la conversación en Twitter con el hashtag #JuntasSomosInquebrantables

Acerca de Amgen

Amgen está comprometido a detonar el potencial de la biología para pacientes que sufren de enfermedades graves con el descubrimiento, desarrollo, fabricación y lanzamiento de biotecnológicos innovadores.

Este enfoque comienza con el uso de herramientas como la genética humana avanzada para develar las complejidades de las enfermedades y comprender los fundamentos de la biología humana. Amgen se enfoca en áreas de necesidades médicas no satisfechas y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud mejorando de manera drástica la vida de las personas.

Amgen, pionero de la biotecnología desde 1980, se ha convertido en una de las empresas independientes líderes a nivel mundial en biotecnología, llegando a millones de pacientes y desarrollando un portafolio de medicamentos con importante potencial.

Para más información, visita www.amgen.com.mx y síguenos en Twitter: @AmgenMexico y Facebook: Amgen México

