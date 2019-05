SÃO PAULO, 17 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La hipertensión es una de las principales causas de muertey alcanza entre el 20% y el 35% de la población adulta en América Latina¹. Esta enfermedad, también conocida como presión alta, ocurre cuando la presión de la sangre se eleva, por causa de la fuerza de contracción que hace el corazón en las paredes de las arterias, para impulsar la sangre hacia todo el cuerpo. La elevación crónica de presión sobre el sistema circulatorio con el paso de los años puede generar una sobrecarga en el corazón que intenta adaptarse inicialmente, pero con el tiempo se vuelve dilatado y más débil.

Frente a este peligro, los resultados de un estudio indican que la cirugía bariátrica puede reducir o eliminar la necesidad de medicamentos para controlar la hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes obesos. El estudio GATEWAY *, desarrollado y coordinado por el Hospital del Corazón de São Paulo con el apoyo de Ethicon, una de las empresas de la familia de compañías de Johnson &Johnson Medical Devices, ha repercutido en publicaciones científicas relevantes desde el año 2017, publicada recientemente en el Hypertension journal³.

El estudio fue realizado con 100 pacientes, aleatoriamente designados para ser sometidos a la cirugía de reducción del estómago (bypass gástrico) para continuar con sus tratamientos con medicamentos antihipertensivos.

El cirujano bariátrico, el doctor Carlos Schiavon que lideró la investigación, explica los resultados: "Un año después de la cirugía, el 83,7% de los pacientes sometidos al bypass gástrico mantuvieron el control de la presión arterial (140/90 mm Hg) con al menos 30% menos de medicamentos y más de la mitad (51%) mostró disminución, es decir, mantuvieron la presión controlada sin uso de medicamentos. Estas conclusiones refuerzan el conocimiento científico sobre la acción benéfica de la cirugía bariátrica en el tratamiento de pacientes con obesidad e hipertensión".

Acerca de Ethicon

Ethicon, parte de las empresas de dispositivos médicos de Johnson &Johnson, ha hecho importantes aportes a la cirugía durante más de 100 años, desde crear las primeras suturas, hasta revolucionar la cirugía con procedimientos mínimamente invasivos. Nuestra continua dedicación para diseñar el futuro de la cirugía está basada en nuestro compromiso de abordar los problemas de salud más acuciantes del mundo para mejorar y salvar más vidas. Con las tecnologías y soluciones quirúrgicas de Ethicon, que incluyen suturas, grapas, dispositivos de energía, trocares y hemostáticos y con nuestro compromiso para el tratamiento de afecciones graves como la obesidad y el cáncer en todo el mundo, ofrecemos innovación para generar un impacto transformador. Para más información, visite www.ethicon.com.

*GATEWAY (Gastric bypass to Treat obese patients With steady hypertension) - (bypass gástrico para tratar pacientes obesos com hipertensão constante)

