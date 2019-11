La ciudad pionera de Zhongshan persigue el desarrollo de la calidad, aprovechando las oportunidades estratégicas

China

Sun Yat

China

Sun Yat

Guangdong

China

ZHONGSHAN,, 15 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Todos los sectores de la sociedad china conmemoraron el 153º aniversario del nacimiento de-sen de diversas formas el 12 de noviembre de 2019. Una ceremonia conmemorativa del gran héroe nacional, pionero de la revolución democrática de, se celebró en el museo de la antigua residencia del Dr.-sen en Zhongshan, una ciudad de la provincia deen el sur dey ciudad natal del patriota. Alrededor de 200 personalidades asistieron al evento, según el departamento de publicidad del Comité Municipal de Zhongshan del PCP.

Al este de la ciudad se encuentra Lingdingyang, cuyas aguas todavía están cálidas a principios del invierno. En la zona de construcción del puente Shenzhen-Zhongshan, los ingenieros están ocupados trabajando y se escucha el ruido de la maquinaria pesada.

El área metropolitana de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao se ha vuelto más coordinada en su desarrollo, y el apoyo para la creación de una zona piloto de exposición del socialismo chino en Shenzhen se ha vuelto más concreto, a medida que la construcción del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao y del puente Shenzhen-Zhongshan acerca la zona costera del Mar de la China Meridional y las dos orillas del Río Perla. Con este telón de fondo, Zhongshan ha continuado con su tradición de tomar la iniciativa y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades históricas y estratégicas de desarrollar las dos áreas para lograr su crecimiento a largo plazo. El objetivo de la ciudad es apoyar el desarrollo integrado de ambos lados del Río Perla para convertirse en un centro del cinturón económico costero y en una fuerza vital para el área de la bahía.

Una reforma pionera para la apertura y la integración del área de la bahía

En los primeros años de reforma y apertura, el valiente pueblo de Zhongshan lideró la cooperación exterior y la reforma de las instituciones rurales de China, convirtiendo a la ciudad en uno de los "Cuatro Tigres de Guangdong" que encabezaron el desarrollo económico del país. Durante años, Zhongshan ha sido una de las principales economías de Guangdong, aunque comprende sólo el 1% de la superficie total de la provincia y cuenta con el 3% de la población permanente de la provincia.

En la actualidad, Zhongshan alberga tres polos industriales valorados en cien mil millones de yuan cada uno, centrados en la fabricación de equipos, la información electrónica y los electrodomésticos. Además, cuenta con 18 ciudades especializadas en industrias que van desde la iluminación (Guzhen) y ferretería (Xiaolan) hasta los muebles de caoba (Dachong) y los equipos de juego y recreación (Gangkou), así como 38 centros industriales a nivel estatal y 516 marcas a nivel provincial o superior. Todo esto la ha convertido en una de las ciudades con la cadena industrial más mejorada del área metropolitana de la bahía.

Mientras el desarrollo de las dos áreas avanza de manera enérgica, Zhongshan acoge y aprovecha buenos recursos al conectarse con las ciudades vecinas.

Cada vez más personas de Hong Kong y Macao han venido a la ciudad para vivir y crear empresas. "El área e-Park de Innovación Juvenil e Incubación de Emprendedores de Guangdong-Hong Kong-Macao de Zhongshan se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes emprendedores, con más de 20 proyectos juveniles de Hong Kong y Macao lanzados aquí", dijo Li Zhihong, un joven empresario de la década posterior a los 90 que dirige la Zhihong Media Company en el e-Park. "Y hay oficinas designadas en Zhongshan que ofrecen unos servicios increíbles a los residentes de Hong Kong y Macao", añadió.

La ciudad también planea invertir 150.000 millones de yuanes en el desarrollo de un sistema de transporte multidimensional que incluya vías férreas, carreteras y autopistas, así como puertos y muelles. Esto ayudará a la ciudad a convertirse en un centro de transporte esencial para el oeste del área de la bahía, lo que asegurará un tiempo de desplazamiento de 30 minutos desde Zhongshan a las principales ciudades del delta del Río Perla, y una hora de viaje a Hong Kong y Macao. Se prevé que la libre circulación de personas, bienes e información se convierta pronto en realidad.

La isla de Ma'an, una ciudad costera moderna en ciernes, está emergiendo ahora en Zhongshan. Se convertirá en un moderno e innovador centro urbano internacional. Es allí donde comienza el puente Shenzhen-Zhongshan y la ciudad está rodeada por cinco aeropuertos, cuatro puertos de aguas profundas y tres zonas de libre comercio. Un entorno habitacional de alta calidad y su sistema de educación y servicios de atención sanitaria la han hecho más atractiva.

Al norte de la isla de Ma'an se encuentra la escuela primaria Sun Yat-sen Memorial Primary School, que se inauguró en septiembre de este año. Además, la universidad de ciencias y tecnología Zhongshan University of Science and Technology, una vez terminada, será clave para cultivar talentos para el desarrollo industrial de la ribera oeste del Río Perla.

Un crecimiento de alta calidad para una nueva ronda de desarrollo impulsada por la innovación

Para unirse a la comunidad de innovación internacional y fortalecer su capacidad de innovación, Zhongshan ha realizado una serie de medidas para atraer talentos y empresas de alta tecnología, entre ellas: La cooperación con SkyDeck, un programa acelerador de UC Berkeley, para lanzar el Global Founders Program en Zhongshan, un programa que da a las empresas de nueva creación acceso al acelerador internacional al mismo tiempo que las conecta a recursos de innovación de primera clase en todo el mundo; la creación conjunta del HRG Institute (Zhongshan) de equipos no tripulados e inteligencia artificial, el Zhongshan Institute of Materia Medica Innovation, la academia china de ciencias Chinese Academy of Sciences y el centro de innovación de la University of Chinese Academy of Sciences (Zhongshan) Innovation Center; y la planificación del centro de ciencias fotónicas Zhongshan Photon Science Center y otras instalaciones.

Su cooperación más estrecha con las principales instituciones ha hecho avanzar aún más la innovación científica y tecnológica y el desarrollo de alta calidad. La ciudad está experimentando una afluencia de recursos de alta calidad de todo el mundo y un mejor entorno para la innovación y el espíritu empresarial. Es evidente que el fuerte impulso a la creación está conduciendo a un desarrollo vigoroso.

Hoy en día, Zhongshan cuenta con más de 2.300 empresas de alta tecnología y es líder en el índice de innovación y desarrollo científico y tecnológico urbano de muchas ciudades a nivel de prefectura.

A la vez que intensifica la innovación científica y tecnológica, Zhongshan está desarrollando un centro internacional para la innovación científica y tecnológica y una base para la comercialización de los resultados de la innovación, con el objetivo de lograr un crecimiento económico de alta calidad.

El informe sobre la competitividad urbana mundial Global Urban Competitiveness Report de 2019-2020, publicado conjuntamente por la Chinese Academy of Social Sciences y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos el 13 de noviembre de 2019, ha clasificado a Zhongshan en el 21º lugar en China y el 149º en todo el mundo sobre la base de criterios como la competitividad de la economía, la competitividad en el desarrollo sostenible y su calificación como centro urbano.

Con el cambio de la misión de liderar a China en su crecimiento próspero a perseguir un desarrollo de alta calidad, Zhongshan está creando un nuevo panorama de desarrollo impulsado por la innovación con esfuerzos continuos para aprovechar las oportunidades y mantener el espíritu emprendedor.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Zhongshan Municipal Committee