La comunidad global LGBTQIA+ encuentra un hogar en el Metaverso

En colaboración con METAPRIDE LAND y Mastercard, Decentraland da inicio al Mes del Orgullo con una serie de eventos virtuales, fiestas y entretenimiento de talla mundial, incluyendo el ícono de la música internacional, Thalía y UnicornDAO de Pussy Riot



NUEVA YORK, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Metaverse - El mundo social virtual Decentraland anunció hoy el lanzamiento del primer espacio digital permanente impulsado por Web3 para la comunidad global LGBTQIA+. Decentraland será el anfitrión de Metaverse Pride, una celebración de un mes de duración que presenta contenido curado, entretenimiento de iconos de la música internacional y experiencias para celebrar y amplificar las voces de esta comunidad. Metaverse Pride se presentará en asociación con METAPRIDE LAND, Mastercard y Teleperformance.

“Es un honor poder construir el futuro de la internet con Decentraland, sin embargo, con esto viene la gran responsabilidad de asegurar que estamos construyendo un espacio seguro, inclusivo y de aceptación para todos, en todas partes”, dice Iara Dias, directora de Metaverse Pride en Decentraland. “Estamos encantados de comenzar el Mes del Orgullo mostrando que, sí, incluso en el metaverso las personas LGTBQIA+ existen, estamos aquí, y todos somos parte de la revolución Web3”.

Metaverse Pride es un testimonio del compromiso de Decentraland de crear un metaverso inclusivo y abierto. Mientras nuestro mundo vuelve a abrir y agradece la oportunidad de reconectarse entre sí en eventos presenciales, Metaverse Pride será un espacio de aceptación para quienes están en lugares donde las celebraciones de orgullo no son accesibles. El Orgullo es una celebración mundial, sin embargo, en la actualidad 69 países penalizan a las minorías de género y sexuales. Decentraland se enorgullece de ser un espacio seguro, de aceptación y accesible para que los miembros y seguidores de la comunidad global LGTBQIA + se conecten, celebren y construyan el futuro del metaverso. Metaverse Pride llega en un momento en que, una vez más, las personas LGBTQIA+ están bajo una mayor amenaza, y hoy es más importante que nunca apoyar y empoderar a esta comunidad.

Desfile Metaverse Pride

El desfile Metaverse Price comenzará el 11 de junio a las 9 p.m. UTC (tiempo universal coordinado), seguido de actuaciones en el escenario en el área del desfile. Estará en vivo 24/7 desde ese momento hasta finales de junio, lo que permite que los nuevos visitantes puedan presenciar la celebración siempre que visiten Decentraland:

La superestrella de Pop, Thalía tendrá su propia carroza llamativa durante el desfile y se unirá a otros proyectos de cadena de bloque como, Immersive Kind, Known Origin y otros.

La marca de moda Original Penguin creó una colección de orgullo físico para apoyar a la organización AllOut, y trae sus gemelos digitales para los usuarios de Decentraland durante todo el Mes del Orgullo.

HUG, la comunidad más amigable de creadores y coleccionistas de Web3, presenta un Robot Glitter abrazable, lo que asiente su misión de crear igualdad de condiciones en Web3 y construir el inclusiverso.

La comunidad Web3, MyBFF, presentará carrozas diseñadas por la comunidad que deslumbrarán los sentidos. Iniciada por más de 100 líderes en todos los sectores, BFF es una comunidad de acceso abierto con la misión de ayudar a las mujeres y personas no binarias a educarse, conectarse y empoderarse en Web3. BFF se enorgullece de incluir su carroza Zeppelin de colorido arcoíris en el desfile.

Otras comunidades Web3 como UnicornDAO y QueerCapita presentan diseños creados para reflejar la diversidad del espacio de diseño digital.



Entretenimiento

Metaverse Pride presentará una amplia variedad de actuaciones musicales y experiencias durante todo el mes, que incluyen:

La artista internacional galardonada con varios premios, Thalía, encabezará el primer fin de semana de Metaverse Pride, donde está programada para interpretar cuatro de sus canciones más icónicas: “Arrasando”, “Piel Morena”, “Amor a la Mexicana” y “A Quién le Importa”. Después de la actuación, se lanzarán tres artículos Thalía Wearables y se regalará uno a cada persona que asista al desfile. Además, una mezcla de seis minutos de la actuación de Thalía en Ellas y Su Música se tocará en el Virtual Stage Concert.

Puma Camillê, bailarín queer de capoeira brasileña de origen negro-indígena, interpretará su baile único de fusión de vogue-capoeira.

FIFI, cantante, compositora, bailarina y activista no-binaria, debutará una presentación especial durante el Desfile Metaverse Pride.



Otras experiencias musicales y de entretenimiento de celebridades sorpresa se anunciarán en Metaverse Pride.

METAPRIDE LAND patrocinará un festival de Orgullo gemelo durante New York City Pride, así como en Decentraland. Jake Resnicow y Matt Stevenson se asociaron para llevar el festival a una audiencia global y asegurar que las personas LGBTQIA+ en todo el mundo puedan celebrar el Orgullo desde la seguridad de sus hogares. Las actuaciones de Galantis, Above & Beyond, Aquaria, Gottmik, Violet Chachki, SG Lewis, Spencer Brown, LP Giobbi, Ty Sunderland, y más de 20 artistas e intérpretes se transmitirán en vivo en Decentraland. El evento en vivo tendrá lugar en Avant Gardner en Brooklyn, NY, el 25 de junio.

"Jake y yo estamos muy emocionados de presentar METAPRIDE LAND, el primer Festival del Orgullo verdaderamente híbrido", dice Matt Stevenson. "Al tener lugar en la vida real y en el metaverso, las personas de todo el mundo podrán reunirse para vivir en voz alta, celebrar nuestras diferencias únicas y elevar nuestro amor como una comunidad poderosa".

Mastercard Pride Plaza

Mastercard Pride Plaza incluirá conversaciones francas con líderes de opinión LGBTQIA+, una exposición de artículos NFT exclusivos de artistas LGBTQIA+, y la oportunidad de participar y conectarse con otros miembros de la comunidad en un espacio donde se incentiva a los asistentes a ser ellos mismos. Durante todo el mes, Mastercard Pride Plaza será anfitrión de eventos y actividades continuas, incluyendo la oportunidad de compartir cartas con los más jóvenes, tomar una selfi real en una de las tres carrozas únicas del desfile, y viajar con estilo a través de cánones de vuelo.

“Mientras la brecha entre el mundo físico y virtual se estrecha, este es el momento para que las marcas, comunidades y personas avancen y se aseguren de que estamos creando espacios inclusivos, diversos y de aceptación para todos, independientemente de dónde se encuentren”, dijo Raja Rajamannar, director de marketing y comunicaciones de Mastercard. "Como orgulloso defensor de la comunidad LGBTQIA+ desde hace mucho tiempo, Mastercard se complace en colaborar en el desarrollo de una experiencia en el mundo virtual donde las personas pueden ser auténticas, es algo que no tiene precio".

Paneles de debate y galerías NFT

No se pueden perder, Pride Panel Series consistirá de paneles de debate con celebridades de los medios de comunicación e iconos queer moderados por curadores en varios locales a través de Decentraland.

"Llevar el Mes del Orgullo al metaverso es una oportunidad para abrir narrativas LGBTQIA+ localizadas a una audiencia global y descentralizada. A través de charlas de panel de Decentraland, estamos muy contentos de explorar temas relevantes para todos los colores de la bandera del arcoíris, destacando las voces generalmente marginadas de LGBTQIA+ en el espacio Web3, creando un espacio para las comunidades Trans & NB, BIPOC e incluso colaborar con CyberBaat para crear un panel que destaque a los artistas queer que trabajan y viven en África ", dijo David Cash, curador de la Decentraland Foundation.

El 5 de junio, Cash Labs Gallery realizará su primera de varias exposiciones a lo largo del mes, destacando el trabajo del ícono Queer y fotógrafo de celebridades, Mike Ruiz y su última colección de NFT "Leathermen". El 11 de junio, Cash Labs lanzará una adquisición de galería por UnicornDAO, que recaudó $ 4.5 millones para comprar arte identificado por mujeres, no binario y LGBTQIA+, con algunos de los talentos Queer más populares en Web3, incluyendo Pussy Riot. El 28 de junio, Cash Labs lanzará otra exposición de adquisición de galerías que destacará la cultura Vogue en colaboración con el proyecto Disruptive Eves NFT.

Acerca de Decentraland

Lanzado en 2020, Decentraland es un mundo social virtual impulsado por la cadena de bloques Ethereum y el primer metaverso descentralizado. Dentro de la plataforma Decentraland, los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido y aplicaciones, así como socializar y asistir a una amplia gama de eventos diarios impulsados por la comunidad. Decentraland es único en el sentido de que es propiedad, creado y gobernado por las personas que lo usan todos los días. A través de la organización autónoma descentralizada (DAO), los usuarios pueden presentar propuestas e incluso solicitar subvenciones para que la comunidad vote.

Para preguntas de medios:

[email protected]