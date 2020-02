● ¿En Tinder o en la iglesia? Las apps y webs de citas prácticamente unen a la misma cantidad de parejas casadas que los encuentros en centros religiosos.

● Los círculos de amigos (29.6%), el trabajo (24.9%) y la escuela (22.6%) son los ámbitos en los que Cupido lanza más flechas.

● Una de cada 20 parejas que se casan en México (4.7%) se conocía “desde siempre”. Entre sus padres, la proporción era del 15.4 por ciento.

Ciudad de México, 12 de febrero de 2020 – Internet, las redes sociales y los smartphones revolucionaron las relaciones personales y hoy diversifican el espacio de acción de Cupido. Son tiempos de matchs, de folllows y de cyber dating, pero ¿se puede encontrar al amor de tu vida en plataformas como Tinder, Match, Badoo y OkCupid?

En México, el 5.6% de las parejas que se casaron en el último año declaró haberse conocido mediante una web o app de citas, según una encuesta realizada en 2019 por Bodas.com.mx, portal líder en el sector nupcial, y en la que participaron más de 2,800 personas. Si bien el porcentaje dista del de parejas que se conocieron de formas menos tecnológicas, el dato revela que entre clics y swipes puede nacer el amor.

Entre amigos, compañeros de trabajo y de escuela

Las amistades en común son la forma más popular en la que los mexicanos encuentran a su futuro esposo o esposa. Tres de cada 10 encuestados (29,6%) dijeron haber conocido así a su pareja. En muchos de los casos, también intervienen redes sociales como Facebook, Instagram y chats de grupo en Whatsapp, lo cual también es un síntoma del amor 3.0.

El trabajo (24.9%) y los centros de estudios (22.6%) también conectan a casi una cuarta parte de las parejas que llegan al altar. Encontrar al compañero de vida en estos entornos generalmente maduros es lo que hace que la edad promedio para casarse en México ya sea de 29 años para las mujeres y de 31 para los hombres.

Otras formas clásicas de encontrar pareja son las reuniones sociales. Las salidas a bares y antros, conciertos o fiestas conectan al 8.4% de los matrimonios actuales. En tanto, un 6% se conoce en un centro religioso, un dato cuantitativamente muy similar al de las webs y apps de citas.

Algo está cambiando

Pese a que casi dos de cada tres parejas (63%) tiene un noviazgo de más de tres años, cada vez son menos las parejas que se conocen desde la infancia (4.7%) y que deciden casarse. La tasa es tres veces menor que en la generación de los padres de quienes se casaron en el último año. De acuerdo con las respuestas de sus hijos, el 15.4% de sus padres se conocían “desde niños”.

Esta generación, que se estima oscila los 60 años, también se conocía principalmente por amigos en común (32.2%), seguido de relaciones en el trabajo (18.7%). La relación de parejas que nacieron entre las aulas también representa la mitad de lo que es actualmente, aunque en esto inciden factores como la prolongación de la vida educativa para las últimas generaciones.

¿Casos de éxito reales?

La Comunidad de Bodas.com.mx, el mayor foro donde concurren las parejas que se casan en México, está repleta de historias de amor reales que humanizan las cifras y ponen en contacto a personas con experiencias similares. Mientras Nereyda, de Tampico, relata cómo la curiosidad se convirtió en romance, Daniela convoca a que las novias de Tinder se animen a contar cómo pasaron del match al “sí, acepto”. ¿Será que Cupido gana tanta puntería con los clics como con los flechazos?

