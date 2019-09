Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019. Radware, empresa líder a nivel mundial en la entrega de aplicaciones y soluciones de seguridad cibernética, organiza, por primera vez en la Ciudad de México el Hackers Challenge. El evento tendrá lugar el próximo 19 de septiembre y destaca por ser un evento de ciberseguridad que ha recorrido ocho países de todo el mundo mostrando, a los especialistas de la industria de la seguridad, cómo funcionan los ciberataques contra usuarios y organizaciones de cualquier tamaño.

El Hackers Challenge es un evento imperdible para los profesionales de la ciberseguridad, ya que les permite vivir la experiencia y ser testigos de ataques cibernéticos generadas por hackers contra un sitio web protegido que simula un ambiente real. En el encuentro, se podrá comprobar a detalle qué ocurre cuando una empresa sufre un ataque, cuáles son las herramientas y tácticas que los hackers aprovechan para traspasar las defensas y, sobre todo, se brindará información sobre cómo proteger la red y las aplicaciones críticas de cualquier organización.

De acuerdo con el reporte de Radware “2018-2019 Global Application and Network Security Report”, los ciberataques no sólo son cada vez más frecuentes, sino que también son más efectivos: el 78% de los afectados por un ataque cibernético experimentó una degradación del servicio o una interrupción total, en comparación con el 68% del año pasado. Lo más alarmante, es que aproximadamente el 34% de los de las empresas no cuenta con un plan de respuesta a emergencias de ciberseguridad.

“El Hackers Challenge es una oportunidad única para aprender a detectar y bloquear ciberataques, ya que se puede observar en tiempo real cómo hackers tratan de llegar a un objetivo concreto, mientras que los expertos en seguridad van analizando y explicando las técnicas que se utilizan en cada ataque”, explica Arie Simchis, director regional para Latinoamérica de Radware. “Gracias a este encuentro, los asistentes podrán adquirir el conocimiento necesario para comprobar el nivel real de preparación necesaria para la prevención y plan de acción ante un posible ataque que puedan sufrir sus empresas con el objetivo de evaluar y redefinir su estrategia de ciberprotección”.

Para asistir al Hackers Challenge en la Ciudad de México, el próximo 19 de septiembre, es necesario registrarse en el sitio web del evento: https://www.hackers-challenge.com/

Acerca de Radware Radware es un líder mundial de soluciones de seguridad cibernética y entrega de aplicaciones para centros de datos físicos, en la nube y definidos por software. Su cartera de soluciones asegura la experiencia digital al proporcionar infraestructura, aplicaciones y protección corporativa de TI y servicios de disponibilidad para empresas de todo el mundo. Las soluciones de Radware capacitan a más de 12,500 clientes empresariales y operadores de todo el mundo para que se adapten rápidamente a los desafíos del mercado, mantengan la continuidad del negocio y logren la máxima productividad con costos altamente competitivos. Para obtener más información, visite www.radware.com

