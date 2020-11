CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Para ayudar a promover el progreso humano a través de la tecnología y mejorar la transformación digital de las empresas que necesitan conectividad, infraestructura de TI y presencia en la nube, Lumen Technologies, Inc . (NYSE: LUMN), expandió su infraestructura de red en México.

Lumen invirtió en nuevas redes metropolitanas con tecnología óptica de última generación para triplicar el tamaño de la huella actual y llevar la conectividad de fibra a nuevas ubicaciones en tres ciudades, incluyendo anillos metropolitanos de 45 km en Guadalajara, 90 km en Monterrey y 100 km en la Ciudad de México.

Miguel de la Torre

"Nuestra red de fibra global interconectada es el pilar de la Plataforma Lumen, la combinación de nuestros servicios de nube, seguridad y comunicaciones y colaboración que ayudan a nuestros clientes a sobresalir en esta nueva era industrial", dijo, Director de Ventas de Lumen LATAM para el Clúster Norte. "Entendemos la importancia de expandir y renovar nuestra infraestructura para brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes a través de conexiones rápidas y seguras. Esta inversión también sigue las iniciativas del gobierno nacional para fortalecer las redes de telecomunicaciones en México, aumentar su infraestructura y llegar a más usuarios".

El anillo nacional de Lumen en México tiene aproximadamente 3.600 km de longitud y está unido por rutas internacionales en Monterrey.

El sistema de cable submarino Lumen PAC (Pan-American Crossing) también conecta a México con la ciudad de Los Ángeles, CA en Estados Unidos, y Costa Rica y Panamá en Centroamérica.

"Lumen seguirá invirtiendo en la región para acompañar el crecimiento empresarial y las iniciativas gubernamentales", dijo de la Torre. "Esto ratifica nuestro compromiso con el desarrollo de la industria, no solo en México sino en la región".

