LONDRES y SINGAPUR, 5 de abril de 2022

LONDRES y SINGAPUR, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Para lograr el crecimiento y el éxito después de 2030, las empresas deben comenzar ahora a entender los hábitos de vida, de compra y de finanzas de la generación Z o zoomers (consumidores de entre 16 y 24 años) y aceptar que son muy diferentes de las generaciones anteriores. Este grupo demográfico, que jamás conoció la vida sin internet ni teléfonos inteligentes, actualmente representa el mayor grupo de población del planeta, con casi 2.500 millones de personas, cifra que superó a los milenials en 2019.

Es por eso que Thunes, la plataforma global de pagos, llevó a cabo un estudio mundial de los zoomers a fin de obtener información sobre sus preferencias de compra, redes sociales y pagos. Thunes entrevistó a 6.500 personas de entre 16 y 24 años de 13 países desarrollados y emergentes.

Peter De Caluwe, director ejecutivo de Thunes, expresó: "Para muchos, la generación Z es una generación incomprendida e ignorada. Esta es una generación para la cual términos como 'discado' y 'escritorio' carecen de sentido y que no solo priorizan lo digital, sino que viven y respiran en aplicaciones, redes sociales, plataformas digitales y (pronto) el metaverso. Deberíamos comenzar a tomar en serio a esta generación, ya que los ingresos y los planes estratégicos de muchas empresas, especialmente las que buscan un rápido crecimiento, dependen de ella".

"Sabíamos que las redes sociales serían una parte esencial de la vida cotidiana de un zoomer, pero lo que nuestra encuesta ayudó a dar a conocer es la medida en que se está impulsando la actividad de gasto en esta población. Otro aspecto importante de sus vidas que queríamos explorar es su relación con el dinero y su preferencia por los métodos de pago impulsados por dispositivos móviles. Al ser una empresa que adopta la diversidad de formas de pago y construye la infraestructura de pagos de última generación para el mundo, utilizaremos estos conocimientos para dar forma a nuestras capacidades y soluciones de pago para el gran grupo de empresas de Internet a las que prestamos servicios", agregó.

Las billeteras móviles están ganando impulso, especialmente en los mercados emergentes donde ha sido históricamente difícil acceder a las cuentas bancarias y donde la exclusión financiera está generalizada. Los proveedores de telefonía móvil han dirigido una revolución de pagos digitales en Asia, mientras que en África los principales proveedores de telecomunicaciones han ofrecido soluciones de pagos digitales similares.

Redes sociales: La generación Z está influenciada por las redes sociales más que cualquier otra generación. Tres cuartos de los zoomers también ingresan varias veces al día en los mercados emergentes, y dos tercios afirman que han comprado productos que descubrieron por primera vez en línea. Las redes sociales no son solo donde la generación Z gasta su dinero, sino donde cada vez más lo están obteniendo, gracias a la creciente gama de opciones de monetización de contenido ofrecidas por TikTok, YouTube, Patreon, Clubhouse y Twitch.Billeteras móviles y gestión del dinero: La generación Z siente poco entusiasmo por los productos financieros tradicionales, ya sean cuentas bancarias o tarjetas de crédito. El 62 % de la generación Z no tiene ninguna cuenta bancaria. Sin embargo, las billeteras móviles están creciendo rápidamente y en algunos mercados emergentes, casi el 50 % de los zoomers ahora utiliza este tipo de cuenta.Compras: Los zoomers gastan una proporción ligeramente mayor (19 %) de su dinero en compras en línea que en socializar, comer fuera y entretenerse.El efectivo se ha reducido, pero no se ha acabado: Aproximadamente una cuarta parte de los zoomers de los mercados occidentales casi nunca utiliza efectivo. El dinero físico sigue siendo importante en el gasto presencial en los mercados emergentes, pero su influencia está en declive.Enfoque en la marca y la experiencia del cliente: Uno de los factores más importantes para que los zoomers consideren los métodos de compra y pago es la confianza en las marcas, que se convirtió en el factor número uno para elegir un método de pago principal en 7 países.A medida que el mundo funciona cada vez más por internet, las redes sociales, las plataformas de contenido y entretenimiento, los proveedores de pagos y las marcas de consumo que buscan obtener ganancias gracias a los zoomers y sus hábitos de gasto en línea deben tener en cuenta todos los factores anteriores. Lo que influenciará principalmente a la generación Z no será el precio, la gama ni la escasez, sino sus círculos sociales, el compromiso con las marcas en línea y las opciones de pago innovadoras, convenientes y confiables.

Peter De Caluwe señaló: "El hecho de no reconocer la inminente influencia de los zoomers nativos digitales podría causar que una marca que alguna vez fue un éxito comercial experimente una caída en sus ventas".

