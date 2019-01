Cape Town

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 31 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- La Escuela de Posgrado de Negocios de University of(UCT GSB) en Sudáfrica y otras 14 escuelas de negocios de todo el mundo han sido reacreditadas por la Fundación Europea para el Desarrollo de la Gestión (European Foundation for Management Development, o EFMD, por sus siglas en inglés) con el sello de aprobación EQUIS.

La EFMD otorgó su Sistema Europeo de Mejora de la Calidad (European Quality Improvement System, o EQUIS) a UCT GSB porque la escuela ha mostrado una mejora continua de la calidad conforme a las normas internacionales en materia de gobernanza, programas, estudiantes, profesorado e investigación, así como en materia de internalización, ética, responsabilidad y sostenibilidad.

"La UCT GSB se siente honrada de compartir la acreditación de EQUIS con escuelas de negocios de clase mundial de todo el mundo", afirmó Kosheek Sewchurran, director interino de negocios de UCT GSB. "Esto demuestra que nuestro compromiso con la internacionalización, así como nuestros esfuerzos por mantener a la escuela de negocios a la vanguardia de la formación en gestión en África, está dando sus frutos".

La UCT GSB es una de las 14 escuelas que han sido reacreditadas y se une a las 180 escuelas de negocios de 44 países que cuentan con la acreditación EQUIS. La escuela fue la primera escuela de negocios de Sudáfrica en alcanzar la acreditación EQUIS en 2001 y la ha mantenido con éxito durante 17 años. Además, es una de las tres únicas escuelas de negocios de África que ha obtenido la triple acreditación, lo que significa que también está acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y The Association of MBAs (AMBA).

"El objetivo de las acreditaciones es mejorar los estándares en la educación empresarial y promover la excelencia en el desarrollo de la gestión, y las escuelas deben volver a solicitar la acreditación cada tres a cinco años, por lo que se trata de un ejercicio de autoevaluación y mejora continua", afirmó el profesor adjunto Sewchurran.

Sewchurran añadió que la movilidad internacional en el mundo de los negocios globales de hoy es un requisito clave y que las acreditaciones ayudan a las escuelas en los mercados emergentes a demostrar su relevancia internacional, permitiéndoles atraer a estudiantes y profesores internacionales que buscan diferenciarse en el clima competitivo de hoy en día.

El Informe de la Encuesta de Empleadores (Employer Survey Report) de QS Global reveló que más del 80% de 10.000 empleadores de 116 países en cinco continentes buscan activamente graduados que hayan estudiado en el extranjero. En una economía global, la experiencia internacional, las destrezas interculturales, la adaptabilidad y la experiencia práctica son altamente valoradas.

"Un MBA obtenido en una economía de mercado emergente de rápido crecimiento ofrece todo esto y más a los estudiantes internacionales", dijo Sewchurran. "El alto grado de complejidad e incertidumbre que presentan estos mercados los convierte en un terreno fértil para los estudiantes de negocios que buscan una ventaja".

Estudiar en un mercado emergente también puede ayudar a los estudiantes a cultivar actitudes de "sí se puede", fortalecer su capacidad para colaborar entre culturas y fomentar su humildad.

"Aunque muchas de las mejores escuelas del mundo ofrecen viajes de estudio y opciones de semestre en el extranjero para los estudiantes, el valor de una inmersión completa durante todo el año en este entorno te prepara para el mundo real de los negocios como ninguna otra cosa puede hacerlo", dijo Hayat.

Un MBA obtenido en un mercado emergente también puede ofrecer a los estudiantes una buena relación calidad-precio, ya que las matrículas en moneda local se comparan favorablemente con las que se cobran en dólares, euros o libras esterlinas.

"Cuando se combina esto con una sólida acreditación y la inmersión en los negocios en la frontera, se ofrece una enorme ventaja a los estudiantes internacionales", dijo Hayat.

