La experiencia intergeneracional es la base para el éxito de la tecnología 5G que tiene un rápido despliegue en Latinoamérica

CANCÚN, México

1 de julio de 2022

/PRNewswire/ -- Huawei organizó el Congreso Latinoamericano de TIC (LATAM ICT Congress) con el apoyo de GSMA Intelligence e ITU. El evento reunió a operadores de redes, organizaciones de la industria y proveedores de equipos de toda la región para analizar "The Road of 5G: Lighting Up Digital LATAM" ("El camino de la 5G: encender la Latinoamérica digital") e intercambiar ideas sobre cómo la tecnología 5G puede desarrollarse con rapidez y ofrecer valor a los clientes en toda Latinoamérica.

Cullen Xu, vicepresidente de la línea de productos 5G de Huawei Wireless Network, fue uno de los oradores en el evento, y señaló que la experiencia intergeneracional servirá como base para el éxito comercial de la tecnología 5G, y que la tecnología MIMO masiva de gran ancho de banda es la clave para que los operadores desplieguen redes 5G de alta calidad.

Ahora estamos en el tercer año de la implementación comercial de la 5G. A nivel mundial, más de 200 operadores han implementado redes comerciales 5G, lo que ofrece servicios 5G a más de 700 millones de usuarios. Las tecnologías de antena múltiple y gran ancho de banda han impulsado una mejora de 5 a 10 veces en la experiencia intergeneracional, y esta configuración se ha convertido en la configuración estándar de la que depende la mayoría de los operadores al construir redes 5G de alta calidad. En los principales mercados de 5G, los operadores han logrado una cobertura 5G sin contratiempos en todas las áreas urbanas y suburbanas en un período notablemente corto. Los usuarios han podido disfrutar de una experiencia intergeneracional y los operadores han podido actualizar sus servicios y lograr un negocio próspero.

En China, los operadores han implementado TDD de gran ancho de banda con tecnología MIMO masiva a gran escala para mejorar el rendimiento diez veces, alentando a los usuarios y al tráfico de 4G a cambiar por las redes 5G. Más del 30 % del tráfico de datos móviles ahora pasa por redes 5G, lo que permite un crecimiento del 30 % en los datos de uso (DOU) y un aumento del 10 % en los ingresos promedio por usuario (ARPU). En Oriente Medio, los operadores se han enfocado en el acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G desde que se inició el despliegue de esta tecnología, a fin de ofrecer una experiencia similar a la de la fibra óptica. Actualmente hay 15 redes 5G de FWA en funcionamiento, y se espera que los usuarios de FWA superen los 1,2 millones para 2022. En comparación con la banda ancha móvil mejorada (eMBB), el FWA aumenta los ARPU de dos a tres veces por línea y los DOU de cinco a diez veces. Como resultado, el FWA 5G ha ayudado a los operadores a aumentar sus ingresos en la etapa inicial del desarrollo de la tecnología 5G.

A medida que los países latinoamericanos continúan licenciando el espectro 5G, la tecnología 5G pronto experimentará un crecimiento de alta velocidad en el continente. Xu mencionó que el ecosistema global de terminales 5G ha madurado, con más de 1.300 tipos de terminales disponibles, y que los precios bajaron hasta USD 150. El número de usuarios de 5G en Latinoamérica aumentará rápidamente, impulsado por la cadena global de la industria 5G, y se prevé que supere el 30 % del total de usuarios para 2025.

El desempeño distintivo de la tecnología 5G ha facilitado su rápido desarrollo en los sectores de los videos HD, videos cortos y RA/RV. En Latinoamérica, los servicios de video se han generalizado, con aplicaciones de videos cortos como TikTok y Kwai que han ganado amplia popularidad en mercados importantes como México y Brasil. A noviembre de 2021, había más de 112 millones de usuarios activos al mes en TikTok solo en esos dos países. Es evidente que la continuidad del despliegue de redes 5G aumentará aún más el tráfico de usuarios y proporcionará valor a los operadores.

Dado que las distancias entre sitios de interés tienden a ser grandes en Latinoamérica, Huawei ha desarrollado estaciones MetaAAU para ayudar a esos operadores a mejorar la cobertura a la vez que ahorran energía. El hardware y el software innovadores contribuyen a una mejora del 30 % en la cobertura de enlace ascendente y descendente y a una reducción del 30 % en el consumo de energía. En Latinoamérica, el espacio para la instalación de antenas a menudo está limitado para las redes 5G, por lo que Huawei ha lanzado una línea completa de productos BladeAAU Pro de 64 T. Debido a la presencia de antenas pasivas y activas dentro de una misma caja, un solo dispositivo es capaz de admitir todas las bandas de menos de 6 GHz, lo que ayuda a los operadores a simplificar la implementación de 5G mientras satisface las necesidades de los próximos 5 a 10 años.

"La tecnología 5G prosperará en Latinoamérica y creará valor más allá de nuestras expectativas más ambiciosas. En pocas palabras, invertir en 5G es invertir en el futuro", concluyó Xu.

