Darcie J. Burk

, 17 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Insigneo, una firma líder de servicios financieros con enfoque internacional, anunció hoy que ha expandido su Junta Directiva a siete miembros y ha nombrado acomo Directora Independiente. Burk fue la COO de Global Investments en Citi Private Bank entre 2013 y 2017.

"Darcie es una líder empresarial exitosa y una de las pioneras en la Gestión de Patrimonio Internacional", dijo Raúl Henríquez, Presidente de Insigneo. "Estamos seguros de que aportará mucho valor a nuestro Consejo de Administración y de que nos beneficiaremos de su conocimiento y experiencia. Ella ha dirigido algunos de los mejores Asesores Financieros Internacionales del mundo y ha manejado ofertas de productos sofisticados. Estamos contentos de contar con su criterio y asesoría".

Burk tuvo una carrera destacada y exitosa en la industria de servicios financieros tanto en Merrill Lynch como en Citibank desde 1981 hasta 2017. Pasó 28 años con Merrill Lynch, comenzando su carrera en la Oficina de Tesorería y luego trabajando en varias operaciones de Mercados de Capitales donde dirigió los equipos Globales de Renta Fija y de acciones para el Grupo Internacional de Clientes Privados. Posteriormente, desempeñó diversos cargos de alta gerencia en el International Private Client Group, entre ellos, Directora de Ventas para el norte de América Latina, Gerente de la Oficina Internacional de Beverly Hills, Directora de Ventas Regionales para Asia, Directora Global de Mercadotecnia para Clientes Privados Internacionales y Directora de los Complejos asiático-estadounidenses de Merril Lynch. Durante sus últimos siete años en Merrill, Burk dirigió el Negocio de Gestión de Patrimonio de América Latina y se desempeñó como miembro del Equipo de Administración Ejecutiva de Merrill Lynch para las Américas.

En 2010, Burk se unió a Citi Private Bank como COO para la Gestión Internacional de Inversiones y luego se convirtió en COO de Inversiones Globales trabajando en la formulación y ejecución de la estrategia de inversión de Citi Private Bank. Burk fue fundamental para ayudar a definir el modelo de cobertura del cliente, la globalización de los negocios regionales y para simplificar los servicios discrecionales y de asesoramiento de Citi Private Bank. También dirigió varias iniciativas de gran relevancia en informes de desempeño de clientes, tecnología y algunos de los proyectos regulatorios y de riesgo más esenciales de la empresa.

Su liderazgo ayudó a Citi y Merrill Lynch a crear negocios de banca privada de clase mundial para satisfacer las sofisticadas necesidades de la base de clientes internacionales y se extiende más allá de la sala de juntas. A lo largo de su permanencia en ambas instituciones, con su dedicación, integridad e inteligencia se ganó el respeto y la admiración de todos aquellos que trabajaron con ella.

"Estoy emocionada de unirme a la Junta Directiva de Insigneo", señaló Burk. "Estoy segura de que esta oportunidad me permitirá aportar mi experiencia y pasión por la gestión del patrimonio. Insigneo es una empresa emocionante y de rápido crecimiento que cuenta con un gran equipo de administración y una estrategia única. Estoy encantada de unirme a un grupo tan talentoso ".

Con el nombramiento de Burk, la Junta de Insigneo ahora incluye a 10 miembros. Seis miembros no ejecutivos, entre ellos: Raúl Henríquez, ex CEO y actual Director de la Junta de Insigneo; Paul Duffy, Presidente de Insigneo y Ex Presidente de Northeast Securities; John Diamantis, Ex Director de Negocios Internacionales de Pershing LLC; Marlon Young, Ex CEO y Jefe de Internacional para HSBC Private Bank Américas y Jacobo Gadala-Maria, Presidente y Director de Inversiones de Unimar Financial Services. Y cuatro miembros ejecutivos, entre ellos: Francisco Núñez, Director Financiero; Daniel Schwartz, Director de Desarrollo de Negocios, George "Tres" Arnett, Asesor General y Daniel de Ontanon, CEO.

Sobre Insigneo:

Insigneo es una empresa de servicios financieros, trabajamos con Asesores Financieros independientes y empresas de Gestión de Patrimonio que atienden las necesidades de clientes internacionales. Más de 10.000 clientes finales confían en nosotros con más de 7 mil millones de dólares en activos. Insigneo aspira a ser una empresa más simple y amigable para nuestros socios y sus clientes, así como mejorar constantemente. Insigneo tiene su sede en Miami y ha operado en la industria desde 1985.

