La Feria de Qingdao 2019 "Nuevos motores de crecimiento" se celebró del 19 al 21 de octubre

, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Feria de2019 "Nuevos motores de crecimiento" tuvo lugar en el Centro de Convenciones Internacional dedel 19 al 21 de octubre de 2019.

La feria fue organizada conjuntamente por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) del Subconsejo de Shandong, la Comisión de Desarrollo y Reforma de Shandong, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shandong, el gobierno popular municipal de Qingdao, entre otros, y contó con el apoyo de la Cámara de Comercio Internacional de China y la Organización de Comercio Exterior de Japón.

Basada en el tema "La innovación potencia los motores de crecimiento, la cooperación fomenta el desarrollo", y con el objetivo de promover la transformación de los nuevos y antiguos motores de crecimiento, esta feria intenta construir una plataforma integral de exposición del plan, los logros y las políticas para los nuevos y antiguos motores de crecimiento de Shandong. Esto se consiguió a través de la exposición de los logros, las exposiciones del plan, las exposiciones de productos y tecnologías, promociones especiales, lanzamientos de proyectos y consultas intermediarias.

La feria ocupaba una superficie de más de 23.700 metros cuadrados, y contó con exposiciones, demostraciones, conferencias y foros. Las exposiciones y demostraciones se organizaron en un área de exposición temática, con cinco áreas de exposición sectoriales y cuatro áreas de exposición especial.

Los foros Lanzamiento del principal proyecto de transformación de los nuevos y antiguos motores de crecimiento de Shandong y Feria de intermediación para la cooperación internacional en el campo de la fabricación inteligente se celebraron para permitir el intercambio de información sobre nuevos logros y desarrollos en la fabricación inteligente, así como para explorar las oportunidades de cooperación.

En la feria participaron 346 empresas, incluidas 12 de las 500 principales empresas del mundo, y 15 de las 500 principales empresas de China, así como numerosos líderes del sector y representantes de las llamadas empresas unicornio y empresas gacela.

FUENTE China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council