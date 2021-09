La firma de abogados SSEK representa al jubilado centroamericano que sufrió una pérdida de seis cifras después de que Truist Investment Services recomendara inadecuadamente a Northstar Financial Services (Bermudas)

BOCA RATÓN,, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Un inversionista venezolano de edad avanzada está buscando seis cifras por daños y perjuicios de Truist Investment Services (también conocida como SunTrust Investment Services) por las pérdidas que sufrió en Northstar Financial Services (Bermudas). El reclamante sostiene que la firma concentró su cuenta en exceso invirtiendo fuertemente sus ahorros de toda la vida en esta entidad extraterritorial, que actualmente se encuentra en trámite de liquidación tras presentar una solicitud de quiebra.

Esta es una de las numerosas demandas de arbitraje ante la FINRA que los abogados de Shepherd Smith Edwards y Kantas (SSEK Law Firm en investorlawyers.com) en el asunto de Northstar Financial Services (Bermudas) presentaron contra Truist Investment Services y otras firmas de corretaje con sede en los Estados Unidos por la promoción inadecuada de Northstar (Bermudas).

El reclamante, que está jubilado, veía a los Estados Unidos como un refugio seguro para sus bienes debido a la agitación económica en la región donde vive. En un principio, solo tenía una cuenta bancaria con SunTrust Bank en Miami en la que conservaba los ahorros de toda su vida. SunTrust procedió a remitir a este cliente a Truist Investment Services, cuyo asesor financiero luego concentró los fondos del inversionista en un contrato con anualidad fija de Northstar (Bermudas).

El corredor de Truist le reaseguró que este era un producto que se adaptaba a sus objetivos de inversión. Una simple auditoría de sucursales pudo haber identificado fácilmente que Northstar Financial Services (Bermudas) no era una buena opción para este inversionista en particular.

En 2019, este inversionista intentó recuperar su inversión en Northstar (Bermudas) y depositar sus fondos en una cuenta bancaria. Fue entonces cuando la entidad de las Bermudas le notificó por carta que sus activos habían sido congelados porque los reembolsos habían superado el flujo de caja libre.

Este cliente de Truist habló luego con su asesor financiero, quien le dijo falsamente que, aunque había problemas de liquidez, el problema se resolvería. Considerando que Greg Lindberg, propietario de Northstar Financial Services (Bermudas), fue imputado a principios de ese año, es sorprendente que el corredor-negociador no hiciera más para ayudar a este inversionista a salirse.

La firma de abogados SSEK representa a inversionistas de todo el mundo que buscan recuperar las pérdidas de Northstar Financial Services (Bermudas) de los corredores-negociadores y asesores financieros de los Estados Unidos que inadecuadamente les vendieron inversiones en:

Global Advantage Select

Global Index Product

Global Advantage Plus Series

Global Interest Accumulator

Global VIP Elite

PB Investment Holdings

