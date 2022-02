LA FIRMA DE INGENIERÍA CON PRESENCIA MUNDIAL GREELEY AND HANSEN ELIGE COMO PRESIDENTE DE SU JUNTA DIRECTIVA A JOHN C. ROBAK

CHICAGO

John C. Robak

Andy Richardson

, 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/-- Greeley and Hansen, una firma de ingeniería, arquitectura y consultoría líder a nivel mundial en el sector de la infraestructura hídrica, anunció hoy la elección decomo presidente de su junta directiva, además de su rol como director ejecutivo. Robak sucederá a, quien ha sido presidente desde 2009 y que ahora se desempeñará como presidente emérito. Robak trabaja en Greeley and Hansen desde 2003 y es su director ejecutivo desde 2020. Richardson trabajó en Greeley and Hansen desde 1978 y fue su director ejecutivo entre 2007 y 2020.

Oriente Medio

Con 30 años de experiencia profesional, Robak dirige todos los asuntos comerciales de la firma global de 20 oficinas, incluido el crecimiento internacional en Latinoamérica, África y. Comenzó en la firma como vicepresidente ejecutivo, fue nombrado director en 2009 y ascendió a presidente en 2013.

"Las excepcionales capacidades de liderazgo y visión de negocios de John han sido de gran utilidad para la firma en los dos últimos años en los que se desempeñó como director ejecutivo. Ahora que miramos al futuro y enfrentamos la tarea de los nuevos proyectos que surgirán como resultado del contrato de infraestructura hídrica por $55.000 millones que acaba de suscribirse en Washington, la junta directiva y los directores de Greeley and Hansen son afortunados de contar con John para dirigir la empresa como director ejecutivo y presidente de nuestra junta directiva", afirmó Andy Richardson, presidente emérito de Greeley y Hansen.

Como firme defensor de la promoción de la tecnología de EE. UU. y de la fabricación en todo el mundo, Robak fue elegido por el exsecretario de comercio de los Estados Unidos Penny Pritzker para desempeñarse como miembro designado del comité asesor de comercio ambiental del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (ETTAC); fue designado por el exsecretario de comercio de los Estados Unidos Wilbur Ross para prestar servicios en el Consejo de Exportación de Distrito de Illinois; y formó parte del equipo de transición de transporte e infraestructura del alcalde Lightfoot de Chicago.

Robak siente pasión por los esfuerzos que promueven el multiculturalismo y la inclusión como imperativo comercial en su empresa y en la comunidad. Ha sido miembro de la junta desde hace mucho tiempo y ahora es presidente de la junta directiva de Chicago United, una organización de defensa que reúne a diversos líderes empresariales de alto nivel para promover el liderazgo multirracial en las empresas. Robak también es miembro de muchas organizaciones sin fines de lucro con sede en Chicago y causas cívicas a nivel local, estatal y nacional.

Robak tiene un MBA de la Universidad Loyola en Chicago y una licenciatura en comercio de la Universidad de DePaul. Se desempeñó por mucho tiempo como miembro del Consejo Asesor del Decano de Driehaus College of International Business de la Universidad de DePaul y ha promovido activamente el programa de posgrado de desarrollo urbano sostenible de la universidad.

Acerca de Greeley and Hansen

Greeley and Hansen es una firma líder a nivel mundial en ingeniería, arquitectura y gestión de consultoría que se dedica exclusivamente a ofrecer soluciones de ingeniería sostenibles para una amplia gama de desafíos en materia de agua y aguas residuales. La firma se apoya en más de 105 años de experiencia comprobada en ingeniería civil y ambiental en todas las fases de desarrollo e implementación de proyectos para convertirse en un proveedor global de servicios integrales de primer nivel en el sector del agua. Greeley and Hansen se dedican a diseñar mejores entornos urbanos en todo el mundo. http://www.greeley-hansen.com/new.htm

