LINCOLN, Nebraska

, 30 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- En conjunto y con la colaboración empresarial de International Paper y L'Oreal, la Fundación Arbor Day ha anunciado una asociación con la Compañía Land Life para ayudar con la reforestación de los hábitats en situación crítica en Estado de México, México. Esta asociación apoyará la iniciativa de replantar y restaurar las áreas degradadas de la "Zona Núcleo," que es el área de reproducción de las Monarcas, empezando en junio del 2020.

USA

Dan Lambe

"Estamos muy agradecidos de las compañías como International Paper y L'Orealpor su compromiso de restaurar los sistemas ecológicos forestales que proveen las necesidades de vidas silvestres y también para comunidades locales," dijo, presidente de la Fundación Arbor Day.

Cada año, millones de Monarcas migran a Michoacán, para pasar los meses de invierno entre los árboles Oyamel, abetos que protegen a las mariposas en las épocas de lluvia y frio. Sin embargo, debido a la tala ilegal y a los incendios forestales casi 25 por ciento de la Zona Núcleo necesita restauración. La Compañía Land Life trabaja junto a CONAFOR (El Ministerio Mexicano Forestal), CONANP (Ministerio de Protección de Áreas Naturales) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre para restaurar la tierra forestal degradada, y así proteger el hábitat de las Monarcas para generaciones futuras. Esta iniciativa también involucra a las comunidades locales que dependen de los árboles para su sobrevivencia, para el agua y también el alimento. Estas comunidades juegan un rol crítico al patrullar los lugares de anidación de las Monarca y prevenir la tala ilegal.

La mariposa Monarca es una polinizadora importante que contribuye a la salud de nuestro planeta. Sin embargo, debido al cambio climático y a la pérdida de hábitat, especialmente en México y California, su población ha disminuido en más de 80 por ciento desde mediados de los 1990s.

"Nos hemos comprometido a construir un mejor futuro para la humanidad y el planeta. Al unir fuerzas con la Fundación Arbor Day, podemos hacer contribuciones significativas a ambas" dijo la Dra. Alissa Campbell Shaw, gerente del área de Participación de la Comunidad y directora ejecutiva de la Fundación IP. "En International Paper, la fibra utilizada para fabricar nuestros productos proviene de fuentes administradas de manera responsable. No aceptaremos a sabiendas la fibra de bosques talados ilegalmente o de bosques donde las actividades de manejo amenazan los altos valores de conservación. Estamos muy emocionados de mejorar este hábitat crítico mientras involucramos a la comunidad local que depende de este bosque."

Estamos orgullosos de asociarnos con la Fundación de Arbor Day y apoyar su misión de restaurar y proteger el hábitat forestal crítico para más de mil millones de mariposas monarcas," dijo Stéphane Rinderknech, presidente y CEO de L'Oréal USA. "La Gran Migración Monarca es una de las maravillas naturales más preciadas de nuestro planeta, y la mariposa es un polinizador crítico y la encarnación viva de la belleza. En L'Oréal, tenemos un compromiso global con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad está en el corazón de nuestro programa L'Oréal para el Futuro."

"Es un privilegio trabajar con nuestros socios y junto a las comunidades locales quienes están apasionados por restaurar esta área para una mariposa tan especial" dijo Willemijn Stoffels, el Director de Operaciones de la Land Life Company.

Acerca de la Fundación Arbor Day

La Fundación fue organizada en 1972 y ha crecido hasta llegar a ser una de las mayores membresías sin fines de lucro dedicada a la plantación de árboles. Tiene más de un millón de miembros, sostenedores y afiliados. Su visión es ayudar a muchos a entender y a usar los árboles como una solución a los problemas globales que enfrentamos hoy día; estos incluyen la calidad del aire y del agua, el cambio climático, la deforestación, la pobreza y el hambre.

Como una de las más grandes de las fundaciones de conservación funcionando en la actualidad, la Fundación Arbor Day educa e involucra a las partes interesadas y a las comunidades a través del globo para que sean parte de la misión de plantar, cuidar y celebrar a los árboles. Para mayor información visitar arborday.org.

Acerca de International Paper

International Paper (NYSE: IP) es una compañía líder mundial productora de: empaques renovables a base de fibra, de pasta (pulpa) de papel y de productos de papel con operaciones de manufactura en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África del Norte y Rusia. Producimos empaques corrugados que protegen y promueven mercancías y permiten el comercio mundial, pasta (pulpa) de papel para pañales, y otros productos de higiene personal que fomentan la salud y el bienestar; y papeles que facilitan la educación y la comunicación. Nuestra oficina central ubicada en Memphis, Tennessee. emplea más de 50,000 compañeros de equipo que sirven a más de 25,000 clientes en 150 países. Las ventas netas para el 2019 fueron de 22 billones de dólares. Para más información acerca de International Paper, de nuestros productos y de los esfuerzos mundiales para la ciudadanía, por favor visite el sitio internationalpaper.com. Vea como estamos construyendo un mejor futuro para la humanidad, el planeta y para nuestra compañía en internationalpaper.com/Vision-2030.

Acerca de L'Oreal USA

L'Oréal USA es una de las subsidiarias más grandes del Grupo L'Oréal, empresa mundial líder de belleza. La compañía L'Oréal USA maneja un portafolio de más de 35 marcas de belleza que incluyen: Garnier, Giorgio Armani Beauty, Kérastase, Lancôme, La Roche-Posay, L'Oréal Paris y Yves Saint Laurent Beauté. L'Oréal USA sirve también como sede internacional de enlace para el desarrollo de productos y de estrategia de mercado para las 20 marcas de belleza de Estados Unidos. Estas incluyen: Baxter de California, Carol's Daughter, CeraVe, Clarisonic, Color &o, Dermablend, Essie, IT Cosmetics, Kiehl's, Matrix, Maybelline New York, Mizani, NYX Professional Makeup, PulpRiot, Pureology, Ralph Laurent Fragrances, Redken, Softsheen-Carson, SkinCeuticals y Urban Decay. Generando más de 7 billones de dólares en ventas anualmente, L'Oréal USA está comprometida al crecimiento a través de la innovación sustentable motivada por la idea de Compartiendo Belleza con Todos, con la ambición de un desarrollo sostenible para toda la cadena de valor del Grupo. La compañía con sede principal en la ciudad de Nueva York, emplea más de 11000 personas y opera instalaciones administrativas, de investigación, de manufactura y de distribución en 14 estados, entre los que se incluyen Arkansas, California, Florida, Kentucky, New Jersey, Ohio, Texas y Washington. Para más información visite www.lorealusa.com o síganos en Twitter, Facebook e Instagram @L'OrealUSA.

