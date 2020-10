México 20 Octubre, 2020. La manufactura está experimentando una transformación digital con el avance e innovación que aporta hoy en día la impresión 3D. La estrategía actual en diversas empresas es adoptar el potencial que brinda la innovación de la manufactura aditiva mediante la integración digital en las estructuras, procesos y sistemas.

Por lo general, las nuevas tecnologías se implementan para mejorar los métodos actuales. Estas nuevas tecnologías proporcionan mejoras significativas de velocidad y rentabilidad. Por ejemplo, la impresión 3D se ha utilizado con éxito para la fabricación de prototipos de componentes y piezas. Pero no solo eso, ingenieros y diseñadores se han dado cuenta el valor que tiene la impresión 3D en las operaciones generales, tanto como una alternativa como un complemento a los métodos tradicionales.

Los fabricantes cada vez más están adoptando la tecnología de FDM (Por sus siglas en ingles, Fuse Deposition Modeling) como una alternativa a las tecnologías de manufactura tradicionales, como el moldeo por inyección y el mecanizado para piezas de bajo volumen y personalizadas, debido a que los beneficios que ven son grandes comparados a los que veían de forma tradicional.

Estos beneficios se pueden ver en la mejora y desarrollo de nuevos productos, acelerando el tiempo de comercialización del producto y disminuyendo el tiempo de producción y costos entre 70% y 90%. También con la implementación de esta tecnología lográn satisfacer las demandas de los clientes que antes eran imposibles.

Un gran ejemplo de esta implementación es la empresa Nova Tech Engineering (NTE), con sede en Minnesota, produce maquinaria automatizada para ser utilizada en criaderos avícolas de todo el mundo. Una parte clave del éxito de la empresa ha sido su capacidad para personalizar sus máquinas para gestionar numerosos tipos, razas y tamaños de aves. Sin embargo, a medida que el negocio creció, el costo de mecanizar numerosas variaciones de piezas se volvió cada vez más ineficiente, costoso y un obstáculo para el crecimiento.

“Estábamos gastando mucho tiempo y dinero en el mecanizado de piezas, lo que fue perjudicial para nuestra eficiencia operativa general”, reflexionó el diseñador mecánico Jacob Rooney. “Hoy en día utilizamos impresoras 3D para diversas aplicaciones, como prototipado rápido, creación de moldes de fundición, termoformado, plantillas y fijaciones, y fabricación de piezas de uso final”.

Una ventaja clave para NTE es la libertad de diseño. “FDM es la solución perfecta para nosotros”, agregó Rooney. “Nos permite cambiar de diseño fácilmente para que podamos adaptar las piezas al equipo y la variedad de aves en cualquier etapa, sin ser penalizados por costos o retrasos”.

NTE antes de usar FDM, tardaba cuatro semanas en producir 10 portadoras de 12 piezas, a un costo de 45.000 dólares. Hoy en día, producirlas toma tres días, a un costo de 1.500 dólares; un ahorro de tiempo del 89 por ciento y un ahorro de costos del 97 por ciento para un diseño de una sola pieza. Por lo que esto prueba y justifica rápidamente la inversión de la impresora 3D.

Carlos Ramírez Territory Manager de Stratasys México agregó “Estamos seguros que la Manufactura Aditiva esta cambiando la forma de diseñar, fabricar, implementar y hasta vender los productos finales, los efectos del cambio se lográn ver desde un inicio en la mejoría que lográn alcanzar en sus diseños”.

