La industria del té contribuye a la revitalización rural de Chaozhou, China

CHAOZHOU,, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El primer Día Internacional del Té fue celebrado recientemente en la ciudad de Chaozhou, situada en la provincia de), durante un evento promocional virtual.

Chaozhou presume de la montaña Fenghuang, escondida entre la neblina, donde se encuentran los pueblos aledaños a la ciudad de Fenghuang. La gente de aquí vive en lo profundo de la montaña y antes era tan pobre que los habitantes de pueblo siempre trataban de evitar el contacto con ellos. Hoy día, hay decenas de miles de cultivadores de té que trabajan en las plantaciones de té locales y la gente ahora goza de una posición económica elevada. Todo el misterio, sin embargo, reside en el té oolong, conocido como Dancong (que significa racimo único), plantado en toda la montaña.

Según la Oficina de Información del Gobierno Popular del Municipio de Chaozhou, esta ciudad integra el cultivo del té con el turismo cultural para mejorar el cultivo estandarizado y el nivel de gestión moderna de las plantaciones de té. Con el gran número de turistas aumentan los beneficios integrales aportados por el té Dancong de Fenghuang. El té se planta en un solo racimo, se recoge y se procesa por separado. Su fragancia perdurable, sabor dulce y suave, y agradable regusto, ha sido muy elogiado por los bebedores de té.

Chaozhou, una renombrada ciudad histórica y cultural, ha sido testigo de la afluencia de turistas chinos y extranjeros, atraídos por su historia, su singular y próspera cultura, su exquisita artesanía y sus bellos paisajes. En esta ciudad, los turistas pueden probar el té Kung Fu dotado de una fragancia y un sabor persistentes, admirar artesanías como los bordados y la cerámica de Chaozhou, visitar el puente Guangji y otros lugares de interés histórico y sentir el encanto único de la cultura de Chaozhou.

En los últimos años, la industria del té Dancong de Fenghuang se ha desarrollado rápidamente, convirtiéndose en una de las industrias agrícolas dominantes de Chaozhou. La ciudad de Fenghuang, con sus plantaciones de té que superan los 70.000 mu (unas 4.666,7 hectáreas) y un valor de producción anual en torno a los 1.000 millones de yuanes, es la principal zona de producción del té.

Además del método de cultivo tradicional, los cultivadores de té también han respondido al llamado del gobierno a la modernización industrial, buscando nuevas ideas y cambios. Huang Yuanzhi, un cultivador de té "post 1980", proviene de una familia dedicada al cultivo del té durante nueve generaciones consecutivas. A diferencia del cultivo tradicional y el modo de venta al por mayor de las generaciones anteriores, Huang espera adoptar métodos científicos de plantación y gestión, mejorar la calidad del té Dancong y crear una marca centenaria, sobre la base de los antiguos árboles de té y las técnicas de producción que le dejaron sus padres.

En la actualidad, se está intensificando la construcción del moderno parque industrial agrícola (Provincial Modern Agricultural Industrial Park) para el té Dancong de Fenghuang. También se está planificando un mercado de comercio de té, con un espacio cultural dedicado al té y otras funciones de patrimonio cultural no material, como la formación de destrezas para el cultivo del té Kung Fu. El té ha enriquecido a la gente de aquí, y la ciudad de Fenghuang se ha embarcado en el camino de la prosperidad agrícola mediante la ciencia y la tecnología y el enriquecimiento de la industria de los agricultores.

"La industria del té de la ciudad de Fenghuang, además de procurar el desarrollo de la calidad, la consolidación y el mejoramiento de la industria primaria, también contribuirá al desarrollo integrado mediante la conexión con otras industrias secundarias y terciarias", dijo Huang Zhigang, secretario del comité del Partido de la ciudad de Fenghuang, exponiendo con confianza que la creación de una ciudad singular centrada en el té y el turismo también mejorará las industrias secundarias y terciarias. Las plantaciones de té se convierten en parques, y los agricultores se convierten en inversionistas. De esta manera, se protege la ecología, se aumentan los ingresos de los agricultores y se revitalizan las industrias campesinas características.

