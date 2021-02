El tema es rentable políticamente: Cámaras de Comercio Italiana y Británica

CDMX, 11 febrero de 2021.- La reforma sobre el Outsourcing debe fomentar las inversiones, el empleo y la productividad del país, la propuesta no lo hace, señalaron representantes de la Cámaras de Comercio Británica e Italiana en México, durante el foro Impacto de la subcontratación en la economía, organizado por The American Society of Mexico..

Germán Pineda Gutiérrez, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Británica en México, comentó que no es una iniciativa que fomente la productividad y en esencia no es una iniciativa integral. Se enfoca única y exclusivamente a un tema que es el outsourcing o la tercerización de contrataciones porque es mucho más rentable en términos políticos que cualquier otra cosa.

Dijo que está más orientada a detectar aquellas empresas que están falsificando información, a empresas denominadas factureras, a las que lo están haciendo mal, pero para eso ya hay una parte jurídica, una reglamentación claramente establecida. Entonces, ¿por qué deberíamos irnos, por ejemplo, contra el insourcing cuando éste aporta grandes cantidades de impuestos?, se preguntó.

Son 5 millones de empleados aproximadamente los que se encuentran en este esquema de contratación, dijo, pero incluso el sector formal aporta 77% del PIB, los grandes contribuyentes aportan el 80% de todos los impuestos que se recaudan en este país y pareciera que el castigo no reconoce a las buenas empresas, ya que las que lo están haciendo mal son muy conocidas y no se les aplica la ley.

En el ámbito de recursos humanos, añadió, sabemos cuáles son las empresas que claramente están cayendo en ese tema de hacer un mal outsourcing dentro de las organizaciones. Si bien el espíritu de la reforma, en papel parece bueno, a la hora de implementarlo, no.

En los últimos años, Italia se ha posicionado como el quinto o sexto inversionista extranjero directo en México, después de las grandes potencias, y para Italia, México es el segundo socio comercial en todo el continente americano, después de Estos Unidos, dijo por su parte Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio de Italia en México

Por eso la preocupación de la iniciativa para reformar la Subcontratación, expresó, ya que el tema es no pasar la ley y volverla a discutir y hacer algo que sea mucho más integral. El problema fundamental es que hay que regularla de forma adecuada, pero conservando los elementos que sirven para estimular la inversión, el empleo y, sobre todo, para que sean mejor pagados.

Hay muchas empresas italianas que están en México, que son pequeñas y micro, y que tienen problemas con la cuestión administrativa que es compleja. Por eso buscan tener una organización que no sea demasiado complicada, porque todos tienen personal propio, y más las que tienen arriba de 300 empleados. Ahí el problema.

