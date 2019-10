La inmigración es crítica para la productividad y el crecimiento de la economía global, según un nuevo informe de GMAC

De acuerdo con el informe, 63 decanos y Directores ejecutivos (CEO) emitieron una carta abierta que requiere un cambio de política en la metodología de Estados Unidos para la inmigración de personas altamente capacitadas.

WASHINGTON, Oct. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración) reveló hoy el informe Early Warning Signals: Winners and Losers in the Global Race for Talent. Este informe integral analiza la función que cumple la inmigración en el impulso de la productividad y el crecimiento de la economía global, la necesidad de apoyar la movilidad internacional de talentos en todo el mundo y la función crítica que cumplen las facultades de ciencias empresariales como enlaces para la inmigración de personas capacitadas y el desarrollo de talentos. El informe además analiza los datos de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, India y China, e incluye los últimos datos sobre solicitudes de facultades de ciencias empresariales también emitidos por GMAC hoy por medio del Application Trends Survey Report 2019.“Las facultades de ciencias empresariales son las únicas preparadas para explicar cómo la movilidad de talentos se conecta con el crecimiento y la vitalidad económicos a través de la investigación y la experiencia de nuestro cuerpo docente. Sin embargo, como desarrolladores de talento, también disponemos de datos casi en tiempo real que muestran las nuevas tendencias de lugares elegidos por los talentos para ubicarse", dijo Bill Boulding, Presidente del Directorio de GMAC y Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Fuqua de Duke University. "Creemos que es fundamental que compartamos esta información ahora con los legisladores de todo el mundo, ya que el talento será el factor más importante para determinar quién ganará y quién perderá económicamente en el futuro. Las cuestiones que estamos planteando son importantes no sólo porque brindan la oportunidad de cruzar las fronteras a nivel educativo, sino también porque fomentan una actividad económica nacional sólida y dinámica. “Señalando los desafíos particulares a los que se enfrenta Estados Unidos, 63 CEO y decanos de una amplia sección representativa de facultades de ciencias empresariales de todo el país, tanto públicas como privadas, firmaron una carta abierta en la que piden un cambio sustancial en el enfoque de Estados Unidos hacia la inmigración altamente calificada. La carta expresa la preocupación urgente de que Estados Unidos no tiene el talento altamente calificado que necesita ni la capacidad de capacitar a suficientes personas con estas habilidades para seguir siendo competitivo en una economía global.Para evitar que esta tendencia continúe, los firmantes proponen reformas políticas que favorezcan el crecimiento, entre ellas:Eliminar los límites de visas "por país", modernizar el sistema de procesamiento de visas y reformar el programa de visas H-1B para hacer posible que el talento necesario tenga una posibilidad razonable de ingresar a los Estados Unidos.Crear un programa “Heartland Visa” para fomentar la inmigración a las regiones de los Estados Unidos que más podrían usar la vitalidad de estos talentos."En todo el mundo están surgiendo facultades de ciencias empresariales de calidad, y la competencia por el talento es feroz, signo de un mercado sólido", afirmó Sangeet Chowfla, Presidente y CEO GMAC. "Sin embargo, las facultades de ciencias empresariales no tienen toda la ventaja. Los legisladores también son responsables de crear un entorno propicio para la movilidad de estudiantes. Al hacerlo, desbloquean la innovación al mismo tiempo que ayudan a mantener la diversidad en el aula, un aspecto crítico de la formación de posgrado en gestión".Hallazgos clave:Early Warning Signals: Winners and Losers in the Global Race for Talent ofrece una mirada al flujo actual de talentos hacia países específicos, citando datos del Informe 2019 Application Trends Report de GMAC, un resumen anual de las tendencias de admisión para programas empresariales de posgrado. Es probable que las regiones en las que los estudiantes desean estudiar sean las ganadoras en el desarrollo económico porque están atrayendo talento, lo que también tiene implicaciones para el talento local al crear centros de innovación y crecimiento económico.Visión de Estados UnidosEn 2019, Estados Unidos experimentó un descenso del 13,7 % en las solicitudes de las facultades de ciencias empresariales internacionales, un descenso más pronunciado que el de cualquier otro país del mundo, y una caída que se produjo en medio de solicitudes en gran medida crecientes o estables en cualquier otro lugar del mundo. Por el contrario, tanto los programas canadienses como los europeos vieron aumentos en las solicitudes, que fueron impulsados principalmente por el aumento de la demanda internacional. Para los Estados Unidos, estas cifras son un indicador preocupante de la movilidad futura del talento, especialmente para los líderes empresariales que ahora citan la contratación y retención del talento como su principal preocupación empresarial. Visión de CanadáComo señal positiva para las futuras tendencias de movilidad del país, Canadá vio un aumento del 8,6 % en las solicitudes de facultades de ciencias empresariales internacionales en 2019, una señal positiva para el futuro del país y las tendencias de movilidad que se avecinan. Esto es consecuencia de un aumento del 16,4 % en el año anterior. Canadá también obtuvo 286.000 residentes permanentes en 2017 y aspira a tener un total de 1 millón de nuevos residentes para 2021, con un enfoque en mano de obra altamente calificada. Esto posiciona a la nación para que produzca beneficios económicos en los años y décadas venideros.Visión del Reino UnidoTres de cada cinco empresas del Reino Unido informaron haber experimentado dificultades para encontrar talento durante el año anterior, y el 50 % previó que la escasez de personas calificadas en el Reino Unido empeorara aún más en el futuro. Sin embargo, el 61 % de los programas de ciencias empresariales del Reino Unido informaron un aumento en las solicitudes internacionales en 2019, en comparación con el año anterior, y la proporción de informes de puntaje del Graduate Management Admission Test (GMAT, Examen de admisión para graduados en gestión de empresas) enviados a los programas del Reino Unido ha aumentado levemente desde 2016, según un informe publicado por GMAC en marzo de 2019.Visión de la IndiaUna perspectiva de los datos de las solicitudes de facultades de ciencias empresariales muestra que el movimiento de talento de la India a otras partes del mundo continúa, con un creciente interés en facultades nacionales. El porcentaje de indios que envían sus puntajes del examen GMAT a las facultades de ciencias empresariales de Estados Unidos cayó de un 57 % en el año de examen 2014 a un 45 % en el año de examen 2018, según los datos más recientes de GMAC. Durante ese mismo período, el porcentaje de examinados del GMAT de la India que enviaron sus resultados a las facultades indias aumentó de un 15 % a un 19 %.Visión de ChinaSegún el informe Application Trends Survey Report 2019 de GMAC, las facultades de ciencias empresariales chinas tuvieron un aumento del 6,8 % en las solicitudes nacionales este año, y los volúmenes nacionales aumentaron año tras año en el 73 % de los programas. Mientras que el 86 % de los solicitantes de estos programas provienen actualmente de la región, el creciente perfil de las facultades de ciencias empresariales de China podría comenzar a atraer a un grupo más global de candidatos. China es ahora la sede de seis de los 50 mejores programas de MBA del mundo del Financial Times, incluida la facultades de ciencias empresariales China-Europe International Business School (CEIBS), que ocupa el quinto lugar en la clasificación general. En 2009, sólo dos de los 100 mejores estaban en China.Para descargar el libro blanco de GMAC, Early Warning Signals: Winners and Losers in the Global Race for Talent, visite gmac.com/talentmobility. Para leer el informe Application Trends Survey Report 2019, visite gmac.com/apptrends2019.Acerca de GMACEl Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación global formada por las principales escuelas de posgrado en administración. Fundada en 1953, mantenemos nuestro compromiso de desarrollar soluciones para que las escuelas de negocios y los candidatos puedan descubrir, evaluar y conectarse mejor entre sí. Trabajamos en nombre de las escuelas y de la comunidad de educación de posgrado en administración, así como también guiamos a los candidatos en su camino hacia una educación superior, para asegurarnos de que ningún talento quede sin descubrir.GMAC ofrece investigación de clase mundial, oportunidades de desarrollo profesional y evaluaciones para el sector, diseñadas para avanzar en el arte y la ciencia de las admisiones. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada, reconocida por más de 7.000 programas en todo el mundo.Nuestro portal principal de información y recursos de educación de postgrado en administración, www.mba.com, obtiene seis millones de visitas al año y cuenta con la herramienta de concordancia de datos Búsqueda de Escuela y el servicio de búsquedas GMASS™, que que concuerda los candidatos con las escuelas de negociosGMAC es una organización global con oficinas en Hong Kong y Shangaí, China; Gurugram, India; Singapur, Londres, Reino Unido; y Estados Unidos. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite www.gmac.com. Contacto de Medios:

Lindsey Neary, Edelman

GMAC@Edelman.com o (202) 243-8574

Geoffrey Basye, Director de Relaciones con los Medios, GMAC

