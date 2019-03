La joyería turca aspira a establecer nuevos récords de exportación en 2019

US$ 4.100

ESTAMBUL, 4 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La joyería turca, con su herencia de más de 7.000 años, sigue aumentando los volúmenes de exportación con más de 35.000 marcas minoristas, 6.000 productores y 1.000 empresas de servicios. Turquía es uno de los principales mercados de joyería del mundo y tiene la 11ª reserva de oro más grande del mundo. En 2017, fue el décimo exportador mundial de joyas, alcanzando un valor de exportación demillones y constituyendo el 4,5% de las exportaciones mundiales de joyas.

En 2018 se estableció un nuevo récord, con un total de exportaciones valorado en US$ 4.540 millones, lo que representa un aumento del 35% en comparación con el año anterior. Impulsado por este continuo crecimiento, el sector de la joyería de Turquía ha fijado un objetivo de US$ 12.000 millones en exportaciones para 2023, de los cuales US$ 130 millones provienen de México.

30.000 especialistas en joyería de 120 países

Para alcanzar los objetivos, la Asociación de Exportación de Joyería (Jewelry Exports Association) está organizando dos ediciones anuales de la Feria de Joyería de Estambul, que acoge a las marcas mundiales de joyería en Estambul.

La 48ª edición de la Feria de Joyería de Estambul, que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo en la CNR Expo, acogerá a 1.250 marcas y a más de 30.000 empresarios de 120 países. Este año, la Feria de Joyería de Estambul se prepara para dar la bienvenida al grupo del Comité Internacional de Compradores, compuesto por 1.500 personas de los mercados objetivo.

Artesanía y patrimonio

¿Sabía usted que la joyería de alta moda se originó en la época otomana? Compradores y diseñadores de todo el mundo han estado intercambiando joyas en el Gran Bazar durante siglos. La joyería turca ha evolucionado e influenciado a muchos diseñadores de joyas a lo largo de la historia. En todo el mundo, hay muchas exitosas marcas de diseño de joyería turcas que se venden en todo el mundo en conocidas tiendas por departamentos, desde Saks Fifth Avenue hasta Selfridges, como por ejemplo Roberto Bravo, Kismet by Milka, Sevan Bicakci, Gurhan y Tohum.

"A nivel mundial, el aprecio y el reconocimiento por el diseño y la calidad de la joyería turca están aumentando. Los diseños y las marcas privadas de joyería turcas se están destacando en la arena global. En concreto, Estambul se está convirtiendo en el nuevo epicentro del sector de la joyería, con un número cada vez mayor de visitantes B2B. Cada año, en marzo y octubre, la Feria de Joyería de Estambul reúne a compradores, influenciadores y tomadores de decisiones de todo el mundo", declaró Mustafá Kamar, presidente de la Asociación de Exportadores de Joyería de Estambul y de la marca privada de joyería turca Roberto Bravo. Agregó: "En 2019, nuestro objetivo es aumentar los volúmenes de exportación a México y convertir a la Feria de Joyería de Estambul en la tercera feria de joyería más grande del mundo".

FUENTE Turkey Promotion Group (TPG)