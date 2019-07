Gallbo: creando una cultura de prevención y protección

COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad de México, a 22 de julio de 2019. Sin importar la temporada del año, los siniestros de diversas índoles y por diversas causas son una constante en México y en el mundo. Las personas que están protegidas y amparadas por pólizas de seguros, deberían estar tranquilas al saber que, ante cualquier eventualidad, la aseguradora los indemnizará de manera justa.

Desafortunadamente, en diversas ocasiones el panorama no es alentador y las indemnizaciones que las personas reciben no cubren los daños que sufrieron; esto se debe, en múltiples ocasiones, a la falta de preparación de los agentes de seguros. No son capacitados de manera constante, por lo que desconocen la mejor manera de guiar a los asegurados de manera correcta, desde un inicio.

Por lo anterior, Lic. Manuel Gallardo, director de Gallbo, expertos en auditoría de pólizas y reclamación de seguros, creo el programa “Talleres con causa”, un programa que brinda a los agentes de seguros la información más reciente y útil en el sector, a través de técnicas y herramientas que les darán la preparación necesaria para tener un mejor desempeño y ganar la confianza de los asegurados, al asesorarlos de manera adecuada.

En la mayoría de los casos, cuando las aseguradoras no pagan, es a causa de un mal proceso de reclamación o de una errónea cobertura. “Las aseguradoras sí pagan, siempre y cuando, las personas estén aseguradas de manera asertiva y congruente con el valor total de los bienes y presenten reclamaciones correctas”, comentó el Lic. Gallardo.

“En Gallbo estamos convencidos de la necesidad de una cultura de prevención y protección que va de la mano con una correcta asesoría de los agentes de seguros”, afirmó el Lic. Manuel.

Manuel Gallardo, con “Talleres con causa”, estará recorriendo las principales ciudades del país con temas más relevantes en el sector de reclamación de seguros:

6 de agosto, CDMX: La reclamación de daños por incendio

13 de agosto, Guadalajara: La reclamación de daños por incendio

10 de septiembre, Monterrey: La reclamación de daños por incendio

08 de octubre, Tijuana: La reclamación de daños por fenómenos hidrometeorológicos

18 de octubre, Culiacán: Los derechos y obligaciones de los agentes de seguros

05 de noviembre, León: La reclamación de daños por incendio