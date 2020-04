La nueva Batería Blade de BYD está lista para redefinir los estándares de seguridad de los vehículos eléctricos

SHENZHEN, China, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, BYD anunció el lanzamiento de la "batería Blade", un desarrollo realizado para mitigar las preocupaciones sobre la seguridad de las baterías en vehículos electricos.

En el lanzamiento online llamado "La Batería Blade – Revelada para salvaguardar el planeta", el Director y Presidente de BYD, Wang Chuanfu, señaló que la batería blade refleja la determinación de BYD para resolver los problemas en la seguridad de las baterías, así como también redefinir los estándares en la seguridad de toda la industria.

Wang Chuanfu en el evento de lanzamiento

BYD destacó un video de la Batería Blade, aprobando de manera exitosa un test de perforación, el cual es visto como la manera más rigurosa de probar la fuga térmica de las baterías, dado la dificultad de su aplicación. "En términos de seguridad y densidad de baterías, la batería blade de BYD tiene claras ventajas", dijo el Profesor Ouyang Minggao, miembro de la Academía de Ciencias China y profesor de la Universidad de Tsinghua.

La batería Blade –que en inglés significa espada u "hoja metálica"- ha sido un desarrollo en el que ha estado trabajando BYD durante los últimos años. Las células individuales son ordenadas en una matriz y luego insertadas en el pack de batería. Debido a la optimización de su estructura, el espacio de uso del pack de la batería aumenta en más de un 50% en comparación a los bloques utilizados en las baterías convencionales de Litio Hierro Fosfato.

BYD Blade Battery Pack

Al se sometida a las pruebas de perforación, la Batería Blade no emitió humo ni fuego y la temperatura de su superficie sólo alcanzo de 30 a 60°C. Bajo las mismas condiciones, una batería ternaria de litio, excedió los 500°C y se incendió violentamente, mientras que una batería convencional de litio hierro fosfato, si bien no emitió humo ni llamas a la vista, su superficie alcanzó temperaturas peligrosas de 200 a 400°C. Esto implica que los EV equipados con la batería blade, serán mucho menos susceptibles a incendiarse, incluso cuando sus baterías estén severamente dañadas.

Resultados para tres tipos de baterías luego de pruebas de penetración, con huevos usados para indicar la temperatura en la superficie de las baterías.

La Batería Blade también superó otras pruebas en condiciones extremas, como ser aplastada, doblada o calentada en un horno a 300°C y sobrecargada en 260%. Ninguna de estas pruebas resultó en incendio o explosión.

El Vicepresidente de BYD y Director de FinDreams Battery Co., Ltd., He Long, destacó cuatro ventajas de la Batería Blade, incluyendo una alta temperatura de encendido para reacciones exotérmicas, liberación lenta de calor y baja generación de calor, asi mismo como su capacidad de no liberar oxígeno ni prender fuego con facilidad en caso de averías.

Durante los úlitmos años, muchos fabricantes de vehículos eléctricos han caído en una competencia por lograr mayor autonomía. Cuando la autonomía se convierte en el principal factor a considerar, el foco se traslada a fabricantes de baterías, generando búsquedas irrazonables de "densidad energética" en la industria. Es debido a este foco poco práctico de "densidad energética" que la seguridad ha sido dejada de lado en el desarrollo de baterías. La Batería Blade de BYD busca traer de regreso al primer plano la seguridad de las baterías, redireccionando el bajo foco que le ha dado la industria a este aspecto crucial.

"Hoy, estamos en conversaciones con varias marcas de vehículos para formar alianzas basadas en la tecnología de la Batería Blade" dijo He Long. Agregó que BYD con gusto participará y compartirá con socios a nivel global para alcanzar beneficios mutuos para todos los agentes de la industria.

BYD Han EV

Han EV, el nuevo sedán insignia de BYD cuyo lanzamiento está programado para junio próximo, estará equipado con la Batería Blade. El nuevo modelo liderará la línea de Dinastías de la marca, alcanzando una autonomía de 605 kilómetros y una aceleración de 0 a 100km/h en sólo 3.9 segundos.

