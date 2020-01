CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Sojern , proveedor líder de soluciones de marketing digital que atiende a 10,000 clientes en más de 140 países, anunció hoy que ofrecerá sus soluciones de marketing digital para hoteles independientes y propiedades de cadenas como una suscripción. Una versión de la solución basado en suscripción ha sido popular entre los clientes del sector hotelero de Sojern por algún tiempo.

Con este nuevo paquete, la misma tecnología de nivel empresarial desarrollada para impulsar campañas de marketing para las marcas de viajes más grandes del mundo, está disponible para hoteles más pequeños por una fracción del precio, y todo en una sola plataforma. Ofrecida como una alternativa de reserva directa a los acuerdos de distribución de un hotel con Agencias de Viajes en Línea (OTA), la solución de marketing digital de Sojern ofrece publicidad altamente personalizada a los usuarios a través de múltiples dispositivos y canales digitales como Facebook e Instagram, video, anuncios gráficos y búsqueda. Los anuncios y el contenido específicos llevan a los clientes potenciales al sitio Web del hotel para reservar directamente.

La mayoría de los hoteleros no tienen acceso a los mismos recursos que tienen las principales marcas. Muchos también carecen del tiempo y la experiencia necesarios para administrar múltiples proveedores, y crean una mezcla integral de medios digitales que les permitirá llegar a los clientes en línea. Sojern ofrece a los hoteles una forma de ejecutar fácilmente sofisticadas campañas de marketing digital a través de múltiples canales para llegar a los viajeros en el momento preciso en que planean y reservan un viaje al proporcionar acceso a datos de viajeros en tiempo real y a todos los principales canales de publicidad digital. Y ahora, por primera vez, se puede acceder a esta plataforma tanto por comisión o por suscripción.

El marketing en línea se ha vuelto complicado y lento, y como resultado, la industria se ha vuelto cada vez más dependiente de las OTA para ayudar a llenar las habitaciones, pero eso a menudo viene con altas tasas de comisión y sin relación directa con el cliente. La plataforma Sojern identifica a los viajeros en el mercado y utiliza la publicidad para generar reservas directas y aumentar el tráfico Web en el propio sitio Web del hotel, al tiempo que fomenta las relaciones directas con los clientes. Sojern automatiza la gestión y optimización de campañas para que los hoteles puedan centrarse no en las complejidades del marketing digital, sino en su primera prioridad: la experiencia del huésped. Los beneficios adicionales del programa incluyen creatividades publicitarias en cortesía, pruebas creativas A / B, servicios de traducción y conocimiento del mercado local y competitivos.

Originalmente desarrollado para las marcas de hoteles más grandes del mundo, Sojern ahora ofrece sus soluciones de marketing digital para hoteles independientes y propiedades de la cadena de dos maneras diferentes, ambas respaldadas por ciencia de datos patentada y respaldada por un analista dedicado de éxito del cliente: Pick Your Plan™, o suscripción, y Los clientes de Pay On The Stay™.

"Hoy en día es más fácil y más barato que nunca para un hotel crear un sitio Web y aceptar reservas en línea, pero atraer viajeros calificados en el mercado a su sitio es un desafío continuo. ¿Qué hotelero tiene el tiempo, el presupuesto o la experiencia para dominar el marketing en búsquedas, Facebook, Instagram, pantallas, videos, dispositivos móviles, nativos y la próxima gran novedad, especialmente cuando compiten con presupuestos publicitarios multimillonarios de las OTA?", dijo Kurt Weinsheimer, Director de Soluciones de Sojern. "Sojern ha estado observando el comportamiento de los viajeros en la Web móvil y digital desde 2007, y brinda soluciones a las marcas de viajes más grandes del planeta para aumentar su participación en reservas directas y cumplir con sus KPI de rendimiento. Nos dimos cuenta de que había una oportunidad de convertir esta experiencia en soluciones simples para hoteleros con presupuestos más pequeños que no querían correr el riesgo de un modelo de pedido de inserción de medios tradicional".

Para obtener más información sobre las soluciones de marketing digital de Sojern para hoteles y cadenas independientes, visite www.sojern.com/hotel-marketing.

Acerca de Sojern

Las soluciones de marketing digital de Sojern para viajes se basan en más de una década de experiencia analizando el camino completo del viajero para comprar. La compañía lleva a los viajeros del sueño al destino mediante la activación de la marca multicanal y las soluciones de rendimiento en la plataforma Sojern Traveler para más de 10,000 clientes en todo el mundo. Reconocida como una empresa Deloitte Technology Fast 500 seis años seguidos, Sojern tiene su sede en San Francisco, con 600 empleados con sede en Berlín, Dubai, Dublín, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Omaha, París, São Paulo, Singapur y Sydney.

