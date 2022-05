LA PRUEBA ALFA DE "HYPESQUAD", EL JUEGO BATTLE ROYALE DE NETMARBLE, SE INICIA EL 13 DE JUNIO

LOS ÁNGELES, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de experiencias de juego de alta calidad, anunció una prueba alfa para HypeSquad, el juego de disparos en tercera persona (TPS) Battle Royale para Windows PC para Steam, del 13 de junio al 20 de junio. Ahora, hasta el 20 de junio, los jugadores pueden preinscribirse en el sitio web oficial del juego.

Durante el período de prueba alfa, los jugadores se enfrentarán en un nuevo mapa llamado Cagliostro con dos modos de juego como se muestra a continuación:

Modo de supervivencia: hasta 60 jugadores pueden unirse a los escuadrones donde un campo de fuerza comienza a encogerse con el tiempo desde fuera del mapa, acercándose a una zona segura

Modo de ocupación: hasta 60 jugadores se unirán a los escuadrones y se eliminará a los equipos que no mantengan una base al final de la ronda

Además, junto con los "modos de evento especial" nunca antes vistos, los jugadores pueden recibir como recompensa un skin de vehículo (Ride Skin) al unirse a la prueba alfa. Este artículo especial se entregará a todos los jugadores que participaron en el período de prueba y podrá ser utilizado en el lanzamiento oficial del juego. La prueba alfa admitirá nueve idiomas, entre los que se incluyen inglés, portugués, francés, alemán y español, y se instalarán múltiples servidores en todo el mundo, incluidos América del Norte, Corea, Singapur, Brasil y Alemania.

HypeSquad es un juego rápido en el que los jugadores se unen para sobrevivir en un combate intenso y creativo. Con una variedad de armas y multiplicadores, los jugadores pueden personalizar de manera creativa su estilo de combate para llevar a su escuadrón a la victoria.

El juego cuenta con un conjunto diverso de personajes, cada uno con diferentes orígenes y motivaciones, y una variedad de opciones únicas y variadas que los jugadores pueden elegir para múltiples combinaciones de armas. Además, aparecerán en el campo elementos y actualizaciones que mejoran el rendimiento del jugador, como elementos de soporte y extensiones. Por último, los objetos interactivos de HypeSquad, como las tirolesas y las rampas de salto, entre otros, agregan un nivel de estrategia de los que pueden valerse los jugadores mientras se esfuerzan por salir victoriosos en el campo de batalla.

Puede encontrar más información en el sitio web oficial del juego, Discord, YouTube, Facebook y Reddit.

Acerca de Netmarble Corporation

Creado en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade &Soul Revolution y MARVEL Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

