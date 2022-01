La prueba Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV de Seegene es aprobada bajo orden provisional de Health Canada

La prueba sindrómica de Seegene detecta infecciones por COVID-19 e influenza A/B/RSV en una sola prueba.

SEÚL, Corea del Sur, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la compañía líder en diagnóstico molecular de Corea del Sur, anunció que ha recibido la aprobación de su prueba Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV bajo orden provisional de Health Canada el 11 de enero.

La Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV de Seegene es una prueba de PCR múltiple en tiempo real que permite la amplificación y diferenciación simultáneas de los síntomas respiratorios. En un solo examen puede distinguir entre influenza A, B, RSV y COVID-19. Se espera que esta prueba desempeñe un papel crucial en la respuesta contra la potencial "pandemia doble" ("twindemic"), ya que el país está pronosticando un aumento tanto en los pacientes con gripe como con COVID-19.

Para apoyar a Canadá mientras experimenta una creciente demanda de pruebas de COVID-19, Seegene entregó al país 340.000 pruebas de COVID-19 en un vuelo fletado el 13 de enero.

"La demanda de pruebas de COVID-19 está aumentando debido al resurgimiento de casos confirmados", afirmó Ho Yi, director de Ventas y Marketing de Seegene. "Estamos totalmente preparados para suministrar suficientes kits de prueba a nivel mundial y seguiremos siendo sólidos socios globales en el esfuerzo por gestionar la propagación de la COVID-19". Se espera que esta última aprobación sea una importante oportunidad para la compañía, ya que permitirá a Seegene aumentar la difusión de sus productos en países vecinos de Canadá como los latinoamericanos u otros.

Visite www.seegene.com para obtener más información.

Acerca de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. fue fundada en Seúl, Corea del Sur, en el año 2000 y cuenta con filiales en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Oriente Medio. Seegene, Inc. es una compañía de diagnóstico in vitro (IVD) que ha estado convirtiendo tecnologías innovadoras en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es dueña de su tecnología original patentada, la cual incluye DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide; oligonucleótido de cebado dual) para la amplificación de múltiples objetivos; TOCE™ para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que ofrece valores individuales de umbral de ciclos (Ct) para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y mTOCE™, la tecnología multiplex para la detección de mutaciones. Con la aplicación de estas tecnologías de diagnóstico molecular (MDx) de vanguardia en los kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad, especificidad y cobertura de enfermedades en una sola prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes. De esta manera, ofrece productos de PCR precisos de alta multiplexación que apuntan y detectan genes de diversos agentes patógenos simultáneamente por cada canal de fluorescencia. Esta característica ahorra en gran medida tiempo y costos de prueba. Seegene sigue estableciendo nuevos estándares en MDx mediante sus innovaciones de vanguardia.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FUENTE Seegene Inc.