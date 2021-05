19 may. 2021

19 may. 2021

Solo 7% de los mexicanos tiene una tarjeta de crédito bancaria, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, lo que limita el comercio electrónico a plazos.

Las ventajas de la plataforma son: el tiempo de aprobación del crédito (menos de 5 minutos), la transparencia en las comisiones e intereses y un menor costo final ante otros modelos de préstamo.

México, CDMX, 18 de mayo, 2021.- Nelo llega a México como la primera opción de financiamiento en punto de venta físico y digital para compras a plazos sin tarjeta de crédito, ante un contexto en el que solo 7% de la población (8.3 millones de personas) tiene una tarjeta de crédito, según la última Encuesta Nacional de Educación Financiera (ENIF) del Inegi, lo que dificulta las compras físicas o electrónicas en pequeños pagos.

La empresa de los cofundadores Kyle Miller y Stephen Hebson está basada en el modelo Compra ahora, paga después (Buy Now Pay Later, BNPL), con el cual pretenden incluir a la población mexicana que no cuenta con acceso a otro tipo de financiamiento o que prefiere evitar el uso de tarjetas de crédito debido a las altas tasas y los pagos anuales.

Nelo busca atraer al mercado mexicano y latinoamericano, ya que culturalmente están acostumbrados a pagar a plazos y en montos pequeños. “Nuestra oferta se diferencia de modelos de financiamiento tradicional ya que apostamos por la transparencia y mejores condiciones, pues desde el inicio el cliente conoce la tasa de interés y el monto total a pagar”, explicó Alejandro Villalobos, vicepresidente de Finanzas y Partnerships de Nelo en México.

Durante la presentación de la plataforma, su propietario y cofundador, Kyle Miller, destacó que entre las ventajas de Nelo, frente a otras compañías que empiezan a ofrecer productos BNPL, está el tiempo de aprobación del crédito, el cual es en menos de 5 minutos, una mayor transparencia en las comisiones e intereses cobrados y un menor costo final ante otros modelos de préstamo, pues la tasa es fija.

Asimismo, Miller detalló que para obtener un crédito con Nelo solo es necesario que el usuario proporcione los datos de su identificación oficial (INE) y su CURP. Además, el financiamiento dependerá del objeto a comprar, el costo que este tenga y la información financiera de cada usuario, por lo que no hay un límite en el monto.

“El proceso es realmente sencillo y rápido, debido a que todo se hace vía remota y digital, a diferencia de los créditos tradicionales, para los que hay que asistir a una institución financiera y realizar una serie de trámites que pueden tardar mucho tiempo e inclusive requerir varias vueltas”, dijo Miller.

Por su parte, Alejandro Villalobos indicó que Nelo no solo tiene beneficios para el consumidor final, sino que las empresas que comercian productos y servicios obtienen un mayor número de transacciones y volumen de ventas con el modelo Compre ahora, pague después.

El vicepresidente de Finanzas y Partnerships de Nelo en México explicó que este modelo financiero que está creciendo en todo el mundo tiene algunas ventajas para las compañías que venden productos o servicios tanto en línea como en tienda física, como: un aumento de hasta el 30% en su número de transacciones y un incremento en el ticket promedio de entre 20 y 40 por ciento.

“Estos resultados se obtienen al aumentar la conversión de los comerciantes, definida como el número de personas que entran al sitio web o tienda física, que tienen la intención de compra y que finalmente completan una transacción; es decir, se reduce el abandono del carrito. Además, el ticket promedio se incrementa cuando el usuario no se siente limitado a gastar solo cierto monto, pues tiene la forma de hacer el pago en varias mensualidades”, indicó.

Hay que destacar que actualmente, Nelo financia la compra de productos y servicios de más de 75 compañías, entre las que destacan Netflix, Spotify, CFE y algunas compañías telefónicas; su aplicación está disponible para equipos con sistema operativo Android y próximamente se podrá adquirir directamente en el sitio web y tiendas físicas de comercios afiliados.

