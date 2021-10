CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La democratización de la tecnología, específicamente el acceso a teléfonos inteligentes, ha favorecido laasí lo expresaronVicepresidenta Adjunta de Entretenimiento y Servicios de Valor Agregado de AT& México yVicepresidente de Desarrollo de Negocios de Broxel.

En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, los representantes de AT& México y Broxel afirmaron que productos como AT& REMO, lanzado al mercado este año, amplían las posibilidades de los usuarios para acceder a servicios financieros de manera ágil y sencilla. "Siete de cada diez usuarios están accediendo a AT& REMO el mismo día que lo buscan a través de internet. La enorme mayoría, por arriba del 60%, están en un rango de edad de 25 a 28 años, hombres y mujeres para los cuales la tecnología es intuitiva, pero los servicios financieros no lo eran hasta ahora", afirmó Carlos De Cárdenas.

Tanto para AT& México como para Broxel, existe una correlación directa y positiva entre la penetración digital, la democratización de teléfonos inteligentes a tarifas competitivas y el acceso a servicios financieros. "Estamos viviendo una revolución transaccional a partir de esta ecuación y México tiene aún una brecha que cerrar entre quienes tienen un teléfono con enormes capacidades, pero limitaciones en materia financiera", mencionó Nayura Rojas VP Adjunta de Entretenimiento y Servicios de Valor.

"Cada teléfono inteligente es una potencial herramienta financiera. Esa es la premisa que estamos comprobando con AT& REMO. Los servicios financieros se están descentralizando, llegando a capas de ingreso que estaban sub-bancarizadas y que están encontrando en la tecnología una aliada natural para que su dinero esté más seguro, y sus transacciones sean mucho más fáciles" dijo Carlos de Cárdenas.

Sobre AT&

*Acerca de AT& en EE.UU. (AT&, Inc) ayuda a millones de personas alrededor del mundo a estar conectadas a través de sus servicios líderes en internet móvil de alta velocidad y servicios de voz. Ayudamos a millones de empresas de diversos tamaños a nivel global para que presten un mejor servicio a sus clientes con nuestras soluciones móviles e inteligentes de alta seguridad. En México, AT& está transformando la industria de las telecomunicaciones al fomentar una mayor competencia y dar forma a la nueva generación de internet móvil. Los productos y servicios de AT& en México están disponibles a nivel nacional en los puntos de venta de AT& en México.

Para mayor información acerca de los productos y servicios de AT& visite la página https://www.att.com.mx/.

Conozca nuestras redes sociales:

Twitter: https://twitter.com/attmx

Facebook: https://www.facebook.com/attmx/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/at&mexico

Redes Sociales para negocios:

Twitter: https://twitter.com/ATTBusinessMx,

Facebook: https://www.facebook.com/attbusinessmx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/at&-méxico-negocios

Sobre Broxel

Broxel es una empresa en México líder en tecnología en medios de pago. Desde el 2011, Broxel ha ofrecido servicios financieros en las categorías B2B (Empresa a empresa), B2G (Empresa a gobierno) y B2C (Empresa a consumidor final). La empresa ha emitido más de 12 millones de tarjetas. Broxel es hoy en día uno de los top neobank a nivel LATAM, y la única empresa en México que ha obtenido dos licencias bajo la nueva regulación FINTECH. Broxel firmó un acuerdo internacional corporativo con AT& y Google Cloud. Broxel es el licenciatario principal de Visa, Mastercard y Carnet. www.broxel.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659774/Broxel_Photo.jpg

FUENTE Broxel