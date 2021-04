La transmisión en vivo del Jetour X70 PLUS es todo un éxito en Shanghai Auto Show

SHANGHÁI, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El 20 de abril de 2021, Jetour, de Chery Commercial Vehicle, dio inicio a su primera transmisión en vivo en Facebook para presentar su serie de vehículos en Shanghai Auto Show. La transmisión en vivo formó parte de la exhibición de Jetour en la feria, e incluyó también el evento en línea "¿Quién es tu héroe?" e interacciones entre Jetour y otros líderes internacionales de la industria.

Durante la

Chery Holding

transmisión en vivo, Jetour invitó a ZHOU Biren, presidente dey a CHEN Jiacai, gerente general de Jetour International, para hablar sobre la situación actual de Jetour y la estrategia de mercado a futuro. Como parte de la conversación, observaron que Jetour está comprometida a ofrecerles soluciones de automóviles atractivas con amplios espacios, diversas funciones y alta tecnología a más familias de todo el mundo. También invitaron a posibles socios de diferentes lugares del mundo a unirse a Jetour para convertirse en un disruptor del mercado de viajes y otros.

También aparecieron en la transmisión en vivo varios influenciadores de redes sociales para demostrar las múltiples formas en que el X70 Plus se destaca en el mercado internacional de vehículos.

Jetour X70 Plus es una experiencia automotriz recientemente diseñada que combina el estilo fresco con la potencia. Con el concepto de servicio "todo está centrado en el usuario", Jetour ha propuesto con el X70 Plus una nueva forma de viaje inteligente, segura y conveniente. Esta última adición a la serie de productos Jetour ayuda a Chery a fortalecer su posición estratégica en el mercado de viajes y otros.

Información de contacto:

Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

Edificio 8, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología, No. 717, carretera Zhongshan sur

Distrito Yijiang, ciudad de Wuhu, provincia de Anhui, China

Zhang Peng

Tel.: +8615755339921

Correo electrónico: zhangpeng6@mychery.com

Sitio web: www.cherycv-global.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1494098/chery.jpg

FUENTE Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.