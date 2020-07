La Zona de Desarrollo de Wuhan atrae casi 90.000 millones de yuanes en promoción de inversiones después de la epidemia

WUHAN, China

, 7 de julio de 2020 /PRNewswire/ --llevó a cabo la primera actividad de promoción de inversiones a gran escala después de la epidemia en el centro económico de, en el sur de, el 1 de julio. Entidades de mercado de los dos lugares firmaron 13 proyectos que abarcan automóviles de la próxima generación, inteligencia artificial, mercado automotriz de postventa y otros campos, con una inversión total de 89.000 millones de yuanes. La firma de estos proyectos destaca las ventajas únicas para la inversión de la Zona de Desarrollo dee inyecta una nueva vitalidad para acelerar la recuperación de la región después de la epidemia y crear un nuevo terreno propicio para reunir capital y sabiduría, según el Departamento de Publicidad de la Zona de Desarrollo de

El hotel Hilton en el Distrito Shekou de Shenzhen, donde el evento se llevó a cabo, estaba el miércoles lleno de invitados. Peng Hao, director de la Zona de Desarrollo de Wuhan, hizo una introducción detallada de las ventajas de la región para la inversión, destacando en particular su base central para la innovación en ciencia y tecnología.

Entre las empresas asistentes está la alta gerencia de Sky-well New Energy Automobile Group Co. Ltd., Sunac China Holdings Limited, Huawei y otras firmas importantes en los sectores industrial, inmobiliario y otros, que tienen su sede en la ciudad.

La Zona de Desarrollo de Wuhan es una zona de desarrollo nacional con una fuerte capacidad de competencia integral en las regiones central y occidental del país. Con una producción anual de más de 1 millón de automóviles y 17 millones de equipos de aire acondicionado, es la principal sede, motor y pilar del desarrollo industrial y económico de Wuhan. En años recientes, la Zona de Desarrollo de Wuhan ha promovido continuamente la transformación y la actualización industrial, ha desarrollado un diversificado sistema de apoyo industrial y ha aumentado la promoción de inversiones y la introducción de capital. Las estadísticas mostraron que en los últimos tres años, la región ha firmado 252 proyectos importantes que valen más de 100 millones de yuanes, con un monto señalado de 682.100 millones de yuanes en total. Entre ellos, hay 49 proyectos en los que han invertido empresas de la lista Fortune 500 de todo el mundo y 33 proyectos en los que han invertido empresas estatales de administración centralizada.

Como el área fundamental para la transformación y la actualización futuras y el desarrollo de alta calidad de la Zona de Desarrollo de Wuhan, la base central de innovación en ciencia y tecnología de la región está acelerando la planificación y la construcción. Situada cerca del río Yangtsé y del sur del lago Taizi, la base cuenta con condiciones geográficas, de transporte y de infraestructura superiores.

Según planes relevantes, la base tiene el propósito de enfocarse en la economía, la investigación y el desarrollo científico de la sede, y en la manufactura inteligente con miras a su introducción industrial. Las oportunidades de cooperación están abiertas para empresas de la lista Fortune 500, grandes empresas estatales centralizadas, importantes empresas privadas, líderes de la industria, grandes compañías multinacionales, conocidas universidades e institutos de investigación. Se destacará el desarrollo de industrias emergentes como automóviles de la próxima generación, viviendas inteligentes, manufactura inteligente, pruebas y diseño. La base apunta a formar un área de aglomeración económica en una sede moderna de cara a la región central de China y extendiéndose a todo el país, y a establecer centros de investigación industrial e instituciones de desarrollo y una plataforma nacional de aceleración de incubación industrial.

En cuanto a planificación y diseño, la base central de innovación de ciencia y tecnología de la Zona de Desarrollo de Wuhan usará el agua como el eje para crear una estructura espacial general con un eje conectando seis lagos y tres cinturones conectando cuatro secciones.

El cinturón central conectará secciones de acumulación de riqueza, innovación de ciencia y tecnología y desarrollo ecológico para promover la economía de la sede central, la investigación y el desarrollo, la manufactura inteligente y los negocios frente al agua. La base tendrá funciones de oficina, pruebas de investigación y desarrollo (I+D), y usos comerciales y residenciales. Al conectar la toma de decisiones con la I+D y la aplicación industrial, la base atraerá a profesionales y grupos de la industria de alto nivel.

La invitación a la Zona de Desarrollo de Wuhan ha ganado el aplauso y el reconocimiento de empresarios de Shenzhen.

"Wuhan es un destino natural de inversión para grandes empresas y grupos nacionales mientras deseen alcanzar una presencia en todo el país. Nos sentimos optimistas con Wuhan y seguiremos invirtiendo en Wuhan", dijo Zhang Jinshun, vicepresidente del Grupo Baoneng.

"Wuhan tiene un ambiente muy bueno para la inversión y la gente es muy entusiasta. Invertir en Wuhan es una apuesta segura", dijo Jiang Tiefeng, gerente general de China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

Muchos empresarios expresaron su disposición de fortalecer la cooperación total con la Zona de Desarrollo de Wuhan para buscar un desarrollo común y lograr resultados convenientes para todos.

Concentrándose en el sector de la inteligencia artificial, el Grupo Industrial Shenzhen Galaxy planea trabajar con China Construction Second Engineering Bureau y el Wuhan Real Estate Group para invertir en la construcción de un puerto intelectual internacional en la Zona de Desarrollo de Wuhan, y construir proyectos como el instituto universitario de investigación de capital de riesgo de China (división de la región central de China), el instituto nacional de iniciativa empresarial, la base de capacitación en gerencia e iniciativa empresarial de la Universidad de Wuhan, una incubadora, una calle de tiendas de moda y COCO PARK Fase I.

Respecto a los automóviles de la próxima generación, DeepRoute, una empresa emergente de autos de conducción autónoma con sede en Shenzhen, construirá una base de producción, un centro de prueba de I+D y un centro de operaciones para automóviles inteligentes conectados a Internet en la Zona de Desarrollo de Wuhan. También ha creado equipos técnicos relevantes en torno a la transformación tecnológica de componentes esenciales y el desarrollo de una tecnología de aprendizaje profundo de algoritmos de conducción autónoma de nivel L4 para llevar a cabo operaciones comerciales piloto. AutoX, otra empresa emergente de autos autónomos con sede en Shenzhen, establecerá su sede regional de operaciones en el centro de China en la Zona de Desarrollo de Wuhan. El primer lote de 20 vehículos de conducción autónoma de la empresa transitará en vías urbanas en la Zona de Desarrollo de Wuhan.

Para promover la innovación científica y tecnológica, el Instituto de Desarrollo Científico y Tecnológico de China planea construir una plataforma de servicio de innovación e iniciativa empresarial y una plataforma de motor industrial en la Zona de Desarrollo de Wuhan. Aprovechando plenamente las ventajas de las fortalezas en innovación científica y tecnológica del instituto y otros recursos, los proyectos de inversión apuntan a industrias estratégicas emergentes como automóviles inteligentes conectados a Internet, robots industriales, nuevos materiales y nueva energía. Se harán esfuerzos para introducir y cultivar equipos y proyectos de alta calidad en casa y en el extranjero, crear un buen ambiente ecológico para la innovación y la iniciativa empresarial, e incorporarlo en una incubadora nacional en cuatro años. En línea con el concepto desarrollista de integración del crecimiento de la industria y el desarrollo urbano, el Grupo R& planea construir un centro de innovación científica y tecnológica en la Zona de Desarrollo de Wuhan para crear un área de demostración industrial característica con el fin de reunir industrias de innovación científica y tecnológica, ideas innovadoras y talentos nuevos.

Concentrándose en el mercado de servicios automovilísticos, el Grupo China Zhengtong reúne e integra los ventajosos recursos de sus subsidiarias y entidades conexas y planea crear y presentar una variedad de proyectos clave como el centro de creación de patrimonio del grupo, la base financiera de Dongzheng en la región central de China y la base de logística de Zhengtong. Tiene el objetivo de crear un grupo industrial en el mercado de postventa automotriz, desarrollar e introducir áreas de oficinas de alto nivel de referencia, bases de empresas, pueblos financieros y diversos formatos e industrias de apoyo al comercio, y crear espacios urbanos diversificados.

Peng Hao dijo que la Zona de Desarrollo de Wuhan implementará las mejores normas, creará el mejor ambiente y proporcionará los mejores servicios a los inversionistas. Se ofrecerá un apoyo total en nueva investigación y desarrollo, innovación e iniciativa empresarial en el distrito. Se ofrecerán servicios integrales de talento y normas especiales de apoyo a la enseñanza de los niños, compra de casas y tratamiento médico. La zona atenderá bien a las empresas y los talentos que invierten y trabajan en el distrito, mejorando el mecanismo de los servicios y ofreciendo servicios específicos.

Pie de foto: Una ceremonia para la firma de proyectos de inversión entre empresas establecidas en Shenzhen y la Zona de Desarrollo de Wuhan se celebra en Shenzhen.

FUENTE The Publicity Department of Wuhan Development Zone