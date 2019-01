Lantronix se presentará en la XXI Conferencia Anual sobre Crecimiento de Needham el 16 de enero de 2019

IRVINE, California, Jan. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (la “Compañía”) (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones seguras de acceso y gestión de datos para la Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) industrial, anunció hoy que su presidente y director ejecutivo Jeff Benck y su director de Finanzas, Jeremy Whitaker, presentarán una descripción general del negocio de la compañía en la XXI Conferencia Anual sobre Crecimiento de Needham el 16 de enero de 2019 a las 8.20 a. m., hora del Pacífico (11.20 a. m., hora del este) en el Lotte New York Palace Hotel en la ciudad de Nueva York, NY. Una transmisión en vivo vía Internet y una copia de la presentación en diapositivas de la Compañía estarán disponibles en la sección de relaciones con inversionistas del sitio web de la Compañía en www.lantronix.com . La gerencia también mantendrá reuniones individuales con inversionistas institucionales y analistas durante la conferencia.



Los inversionistas que asistan a la conferencia y deseen reunirse con los ejecutivos de Lantronix, deben escribir a Shahram Mehraban a investors@lantronix.com.

Acerca de Lantronix

Lantronix, Inc. es un proveedor global de soluciones seguras de gestión y acceso de datos para los activos de la Internet de cosas (IoT). Nuestra misión es ser el proveedor líder de soluciones IoT que permiten a las compañías simplificar significativamente la creación, implementación y administración de proyectos IoT, a la vez que proporcionan acceso seguro a datos para aplicaciones y personas.

Con más de dos décadas de experiencia en la creación de tecnologías robustas de máquina a máquina (machine to machine, M2M), Lantronix es un innovador que permite a los clientes construir nuevos modelos de negocio y hacer realidad las posibilidades de la Internet de las cosas. Nuestras soluciones de conectividad se implementan dentro de millones de equipos que se utilizan en una amplia gama de sectores, tales como industria, atención médica, seguridad, transporte, comercio minorista, finanzas, medioambiente y gobierno.

Lantronix tiene su sede en Irvine, California. Para obtener más información, visite www.lantronix.com.

Obtenga más información en el blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog, donde encontrará debates y actualizaciones de la industria. Para seguir a Lantronix en Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix. Vea nuestra videoteca en YouTube en www.youtube.com/user/LantronixInc, o conéctese con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/lantronix.

