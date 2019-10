LANXESS destaca sus soluciones desinfectantes Virkon para la bioseguridad de la producción avícolaPR Newswire

LIMA, Perú, 10 de octubre de 2019

LIMA, Perú, 10 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Con la gripe aviar, la Enfermedad de Newcastle y la Enfermedad de Gumboro convirtiéndose en amenazas siempre presentes para los productores avícolas latinoamericanos, LANXESS destacará en su stand en OVUM 2019 sus principales desinfectantes, Virkon S y Virkon LSP, para la prevención y el control de la bioseguridad en la producción avícola.

Tanto Virkon S como Virkon LSP han demostrado ser altamente efectivos contra los principales organismos causantes de enfermedades que afectan la producción avícola en la actualidad. Se han realizado estudios de eficacia independientes, los cuales incluyen desafío orgánico, bajas temperaturas y cortos tiempos de contacto para reflejar las condiciones de la vida real que cada desinfectante encuentra cuando se usa en una granja.

Además, LANXESS destacará su cartera de productos de limpieza extrafuerte Biosolve™ y la importancia que tiene la limpieza en la bioseguridad efectiva de la producción avícola.

"La implementación de un enfoque programado para una limpieza y una desinfección efectivas es la única forma real y comprobada de detener la introducción y propagación de organismos que causan enfermedades en o alrededor de un sitio de producción avícola", dijo Anneliese Bischof, directora comercial del segmento de mercado de desinfección en la unidad de negocio Material Protection Products (MPP) de LANXESS. "Por lo tanto, los productores necesitan alcanzar los niveles más altos posibles de bioseguridad, utilizando desinfectantes efectivos y probados de forma independiente para ayudar a prevenir y controlar la propagación de enfermedades potencialmente devastadoras, como la gripe aviar y la Enfermedad de Newcastle."

Como parte de su compromiso de proporcionar asesoramiento y soporte de bioseguridad, LANXESS ha desarrollado el enfoque Virkon 360°, centrándose en los elementos clave de las mejores prácticas de bioseguridad para sistemas de suministro de agua potable, superficies, equipos y aire.

Además, la compañía ofrece a los productores avícolas mundiales asesoramiento oportuno sobre los síntomas clínicos de las enfermedades avícolas, además de orientación sobre la implementación de protocolos intensificados de mejores prácticas de bioseguridad en todos los posibles vectores de infección, incluidos vehículos de transporte y servicio, alojamiento de aves, equipos móviles, personal y visitantes, calzados, aves silvestres y otros animales.

Virkon: la ciencia para matar patógenos

"Los desinfectantes Virkon están formulados científicamente para abordar las principales preocupaciones de enfermedades que enfrenta la producción avícola moderna. Estas formulaciones, basadas en una extensa investigación científica, ofrecen a los productores soluciones desinfectantes con características de rendimiento que han definido estándares de bioseguridad durante más de 30 años, lo que los convierte en los desinfectantes de preferencia para prevenir y controlar la propagación de enfermedades epidémicas como la gripe aviar", agrega Bischof.

Se puede encontrar más información en www.virkon.com.

La información técnica publicada tiene un enfoque regional para Latinoamérica. Sin embargo, las rutas de aplicación, las eficicacias y el estado de aprobación regulatoria de los productos pueden variar según el país. Para garantizar el cumplimiento de los temas regulatorios en la aplicación, consulte siempre la etiqueta aprobada.

