MIAMI, 17 de octubre de 2019

MIAMI, 17 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- South Reach Networks anuncia el lanzamiento de su negocio de conectividad y colocación Metro and Long Haul Fiber (Fibra metropolitana y de larga distancia) en la Florida, empezando por el cambio de nombre del patrimonio de InterConnect Miami Data Centers (IMDC), el principal proveedor de conectividad de centros de datos, colocación y redes de fibra metropolitanas en el sur de la Florida. La nueva marca incluye la designación del experto de la industria de las telecomunicaciones Michael Sevret como presidente. Jason Cohen, ex director ejecutivo de IMDC, seguirá en la empresa como director técnico de South Reach Networks. El lanzamiento de South Reach Networks, respaldado por la firma de capital privado Turning Rock Partners, continúa la colaboración con Sevret, que se centrará en el desarrollo de la compañía y su conectividad en toda la Florida.

Anteriormente Sevret fue vicepresidente ejecutivo y director de estrategias de Cross River Fiber (actualmente ZenFi), donde fue un ejecutivo principal clave en el liderazgo de las iniciativas de ventas estratégicas entre enero de 2012 y febrero de 2018.

"Es maravilloso estar de regreso en la industria de las telecomunicaciones y, lo más importante, ser parte de la transformación de IMDC en South Reach Networks", comenta Sevret. "Es un honor para mí ser presidente de la compañía y poder dedicarme al desarrollo de su negocio de redes de fibra metropolitana y de larga distancia. De hecho, lo que me atrajo a este puesto de liderazgo fue la fibra propia y la inmensa presencia existente en la Florida y el mercado latinoamericano. Con una región tan bien posicionada para el éxito, me entusiasma ser parte de la estrategia de crecimiento en curso de la compañía y la expansión real de este negocio, con el apoyo y el respaldo de Turning Rock, nuestra firma de capital privado. Sin el enfoque de Turning Rock en las inversiones de largo plazo en deuda y valores de renta variable de empresas de capitalización pequeña y media de América del Norte, South Reach Networks no estaría donde está hoy".

South Reach Networks continuará ofreciendo opciones superiores de colocación y conectividad mediante sus instalaciones de centro de datos y coubicación de Miami, de más de 900 metros cuadrados, que brindan espacio, potencia, enfriamiento, seguridad y conectividad de nivel superior. Las instalaciones actúan como puerta de enlace para toda América y ofrecen colocación y conectividad de nivel empresarial entre los mercados de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Además, ofrecen acceso a todas las redes metropolitanas, de larga distancia y submarinas clave del sur de la Florida, incluso el anillo de fibra propio de South Reach Networks en todo el centro de Miami.

"La red metropolitana totalmente subterránea de South Reach Networks está en una posición ideal para apoyar las estrategias de conectividad de los proveedores de servicios y telecomunicaciones que buscan soluciones con alcance mundial", agrega Sevret.

Acerca de South Reach Networks

South Reach Networks (anteriormente InterConnect Miami) es un proveedor de infraestructura de telecomunicaciones con sede en la Florida que construye, posee y opera una red de fibra óptica metropolitana y de larga distancia y un centro de datos de nivel de operadores ubicados en el centro de Miami. South Reach Networks es la columna vertebral de enlace de fibra de la costa este de la Florida. South Reach Networks es un exclusivo proveedor y propietario de un centro de datos de nivel de operadores y una red de fibra metropolitana diversa y robusta; los clientes reciben la conectividad independiente necesaria para tener alcance global y local en el ecosistema siempre creciente de transportadores y operadores de redes submarinas, LATAM, empresariales y móviles.

