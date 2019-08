Aquellos que no han iniciado un proceso o que están inconformes con la resolución de su caso, están a tiempo de iniciarlo; esto les permitirá, con base en el tipo de aseguramiento que tenían, recuperar el total o un porcentaje importante de sus pérdidas.. EFE/SOLO USO EDITORIAL

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019. Tras las múltiples afectaciones provocadas por el sismo de 2017 a, aproximadamente, 12 millones de personas, aún hay quienes no han sido indemnizadas o han recibido cifras alarmantemente bajas.

De acuerdo con la evaluación que realizó la Auditoría Superior de la Federación, respecto a las labores de reconstrucción, señaló que los retrasos, omisiones y fallas importantes, se deben a una clara falta de transparencia en el registro y el seguimiento de los donativos otorgados por diversas instituciones y países y a la ausencia de coordinación entre las dependencias a cargo.

Adicionalmente, el desconocimiento y las malas asesorías, derivan en indemnizaciones inadecuadas, por lo que es importante que los afectados sepan que transitar de la mano de expertos durante el proceso de reclamación, incrementa la probabilidad de que reciban cifras justas.

Las personas siniestradas tienen dos años, a partir del suceso, para presentar una reclamación, plazo que vence el próximo mes de septiembre. Aquellos que no han iniciado un proceso o que están inconformes con la resolución de su caso, están a tiempo de iniciarlo; esto les permitirá, con base en el tipo de aseguramiento que tenían, recuperar el total o un porcentaje importante de sus pérdidas.

Desafortunadamente, en México, no existe una cultura de protección y prevención, por lo que muchas de las familias que resultaron dañadas no contaban con una póliza de seguros que los amparará. A diferencia de estos casos, muchos empresarios sí tenían pólizas que protegieran sus negocios y durante todos estos meses han enfrentado un arduo proceso de reclamación, que en la mayoría de los casos “ya resueltos”, las personas no han recibido la indemnización que esperaban y tampoco es la que realmente les corresponde. Por lo anterior, es crucial que, quienes se encuentren en esa situación, sepan que tienen la oportunidad de que sus casos se analicen nuevamente y presentar una nueva reclamación

Es importante que sepan que hay muchos daños amparados por las pólizas que no son visibles y se encuentran en la estructura de los inmuebles. Es necesario que los expertos evalúen los daños con equipos espaciales que les permitirán identificarlos, cuantificarlos y reclamarlos antes de la fecha límite.

Todos aquellos que se encuentran en una difícil situación, pueden exponer su caso y contactar a Gallbo, expertos en auditoría de pólizas y reclamación estratégica de seguros, a través de: info@gallbo.com. Todo el quipo de expertos, en la Ciudad de México, está listo para dar pronta respuesta a cada una de sus solicitudes.

Años de trabajo y múltiples esfuerzos, merecen que las personas reciban cifras justas que les permitan recuperarse del fatídico suceso.

