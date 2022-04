Las propiedades de Blue Diamond Resorts en Punta Cana recibieron el premio TUI Care Foundation 2022

TORONTO, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte de sus continuos esfuerzos y dedicación a las comunidades locales y a las futuras generaciones, cinco propiedades de Blue Diamond Resorts en República Dominicana recibieron uno de los trece galardones entregados por TUI Group en su edición de TUI Global Hotel Awards 2022, reconociendo a los hoteles que han recibido los puntajes de satisfacción más sobresalientes por parte de sus clientes y han demostrado su compromiso con la sustentabilidad.

Nos honra anunciar que, a principios de esta semana, nuestras cinco propiedades Blue Diamond Resorts en República Dominicana recibieron el prestigioso premio TUI Care Foundation Award 2022.

Compartiendo la visión dedicada de TUI Care Foundation, Royalton Punta Cana, Hideaway at Royalton Punta Cana, Royalton Splash Punta Cana, Royalton Bavaro y Royalton CHIC Punta Cana, han hecho todo lo posible para contribuir al programa de la academia TUI durante más de 6 años. mientras trabajan para lograr comunidades y destinos más inclusivos mediante el uso de la educación y el turismo para crear oportunidades profesionales.

La graduación de la séptima generación de participantes de la Academia TUI tuvo lugar en Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort and Casino el 10 de marzo de 2022.

El éxito del proyecto insignia de la academia TUI en República Dominicana se basa en el acompañamiento de miles de estudiantes a lo largo de su proceso formativo en el Instituto de Formación Técnica y en la oferta de pasantías guiadas y garantías laborales para casi todos los graduados. Este proyecto tiene un claro objetivo de empoderar a los jóvenes a nivel social, económico y personal para evitar los riesgos de explotación sexual. Estos esfuerzos han abierto el camino para la formación de muchas más academias como esta en todo el mundo.

Los prestigiosos premios de TUI se basan en los comentarios de los clientes y los nominados e invitados asistieron a una ceremonia virtual que se transmitió.

